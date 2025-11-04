Armada rematará camionetas, motos y artefactos electrónicos: Cuándo y cómo participar

04 nov. 2025 - 15:10 hrs.

La Armada de Chile, con la colaboración de Remates Venegas, realizará un remate vía online de varios lotes de artefactos electrónicos y vehículos, entre los que destacan motos y camionetas de reconocidas marcas automotrices.

Se trata de lotes y vehículos ubicados en las regiones de Iquique (5 lotes), Valparaíso (54 lotes) y el Biobío en Talcahuano (22 lotes), con posibilidad de que se sumen más lotes en las regiones mencionadas durante las próximas horas.

¿Cuándo comienza el remate online?

El remate de la Armada se desarrollará el miércoles 12 de noviembre a las 12:00 horas, a través de la plataforma online de Remates Venegas. El link se consigue por medio del depósito previo de la garantía.

Si deseas participar en la subasta, sigue estos pasos señalados desde el sitio web de Remates Venegas:

Elige el o los lotes por los que quieres participar. Abona tu garantía (valor de garantía y cuenta corriente disponibles en Bases de Remate). El día del remate, recibirás un link para ingresar y un número de garantía para participar. Si no adjudicas, la garantía se devolverá dentro de 7 días hábiles. Si adjudicas, Remates Venegas se contactará contigo una vez terminada la subasta.

Entre los vehículos que se sumarán a la subasta destaca una Pick Up XL DCAB EIV 2.2 2013 de la marca Mahindra, así como una Dodge New Ram 4X4 6.7 AUT del año 2012, ambas con excelentes condiciones para particulares interesados en adquirir vehículos de trabajo o uso personal.

De izquierda a derecha: Mahindra Pick Up / Dodge New Ram

Exhibiciones presenciales

Antes de participar en el remate, puedes revisar de manera presencial los lotes en las siguientes direcciones:

Iquique: Base Naval, Avenida Arturo Prat N°706

Valparaíso : Centro de Abastecimiento, Avenida Antonio Varas N°348

: Centro de Abastecimiento, Avenida Antonio Varas N°348 Talcahuano: Base Naval, Avenida Jorge Montt S/N°

Visita estas sedes para revisar el estado de los vehículos y lotes antes de realizar tu oferta en la plataforma online.

