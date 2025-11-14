Rematan edificio en pleno Barrio Meiggs: Esta es la postura mínima que exige la subasta

14 nov. 2025 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante e imponente edificio ubicado en Estación Central, más específicamente en pleno Barrio Meiggs, será rematado en las próximas semanas. Así lo consignó en su sitio web la empresa especializada en remates, Macal.

Según especifican los mismos, el edificio tiene destino comercial y de oficinas y está emplazado en la esquina norponiente de San Alfonso y Sazié en el reconocido Barrio Meiggs.

Se trata de un terreno de 332 metros cuadrados con edificio de 4 niveles y 2 subterráneos, con un total de más de 1891 metros cuadrados construidos.

Los subterráneos son utilizados como bodegas, el primer nivel albergaría 4 locales comerciales, segundo nivel bodega, tercer nivel bodegas y oficinas y cuarto nivel oficinas.

La subasta por la estructura parte en las 81.000 UF, algo así como 3.200 millones de pesos. De la misma manera, los interesados deben abonar una garantía de 100 millones de pesos para participar.

En el caso de que te interese ser parte de la subasta, solo debes ingresar en el siguiente enlace y presionar el botón naranjo que dice "¡Inscríbete ahora!".

Posteriormente, serás redirigido a otra página donde deberás indicar tu nombre y RUT para finalmente pagar la garantía.

