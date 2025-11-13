Aduanas anuncia subasta de productos desde los $3.490: Así puedes participar en el remate

13 nov. 2025 - 14:00 hrs.

El Servicio Nacional de Aduanas anunció una nueva subasta electrónica de bienes, que reúne una amplia variedad de lotes y busca optimizar los recursos públicos, al mismo tiempo que despeja espacios en almacenes bajo su custodia.

En esta ocasión, el remate es organizado por tres organismos regionales: la Aduana de Iquique, la Aduana de Arica y la Aduana de Tocopilla. Cada una dispondrá lotes que fueron retenidos o abandonados en sus jurisdicciones, ampliando la oferta y diversidad de bienes disponibles.

¿Cuáles son algunos de los productos que se subastarán?

Entre los que más destacan vehículos como autos y motos, instrumentos musicales, materiales de construcción, etcétera. Por ejemplo, hay una moto Suzuki con un precio inicial de $599.000, así como autos como un Nissan Fairlady y un BMW Z4 desde los $767 mil cada uno.

También se incluye un juego de vajillas de plata rusa desde los $1.918.000 y guitarras eléctricas Ibanez desde $288.000.

La diversidad del inventario permite tanto adquisiciones de alto valor como oportunidades de menor monto: los artículos parten desde valores tan bajos como $3.490. Para conocer el detalle de los 302 lotes que se dispondrán, el usuario debe visitar esta página web.

¿Cuándo es la subasta de Aduanas y cómo participar?

Respecto a las fechas, el evento se desarrollará a partir del martes 18 al jueves 20 de noviembre. El primer bloque iniciará a las 08:00 horas de aquel martes y se extenderá con cierres escalonados hacia el miércoles 19 de noviembre. Mientras, la segunda etapa finalizará el 20 de noviembre.

Quienes deseen pujar por alguno de los lotes deben inscribirse, con Clave Única, en el sitio web oficial de la entidad (www.subastaaduanera.cl) y abonar la garantía del 20% del respectivo valor del lote que interesa, cuyo plazo de depósito es hasta las 08:00 horas de este domingo 16 de noviembre.

Una vez inscrito y depositada la garantía, el usuario podrá seleccionar aquellos lotes de su interés y efectuar sus pujas en las fechas establecidas. Es recomendable revisar cuidadosamente los "Notas importantes" y "Preguntas frecuentes" que figuran en el sitio web de la subasta para conocer condiciones como estado del bien, ubicación, exhibición física (si aplica), horario y formas de pago post adjudicación.

