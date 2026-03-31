CPC advierte que economías ilícitas mueven más de 8 mil millones de dólares en Chile

31 mar. 2026 - 16:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentó este martes la iniciativa "Por un Chile sin economías ilícitas", un proyecto orientado a visibilizar el impacto de estas actividades en el país que, según estimaciones preliminares, mueve cerca de US$ 8.000 millones anuales.

De acuerdo con los datos entregados por la multigremial, dicha cifra equivale aproximadamente al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. El objetivo central del proyecto es dimensionar el alcance económico de estas prácticas y su efecto en el desarrollo del país.

¿Cuáles son las actividades que más ingresos generan?

Durante la presentación, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, subrayó el enfoque de la iniciativa. “Acá lo que se busca es más seguridad, más certeza, institucionalidad y confianza para el desarrollo sostenible de nuestro país", afirmó al inicio de la exposición.

El informe dado a conocer identifica las principales actividades que inciden en el cálculo total. Entre ellas, el crédito informal lidera con US$ 3.850 millones, seguido por los casinos en línea con US$ 1.000 millones y el contrabando de tabaco con US$ 616,6 millones.

¿Cuál es la estrategia para combatir el comercio ilegal?

El proyecto contempla una serie de ejes estratégicos para abordar el problema. Entre estos se incluyen el combate al comercio ilícito, el control de finanzas ilegales, la fiscalización en materias primas, la minería ilegal, los robos y el fortalecimiento de la respuesta estatal.

"Esto no quiere decir que nosotros vamos a salir a detener el comercio ilícito. Lo que podemos hacer es generar recomendaciones que van principalmente por el seguimiento del dinero", señaló Jiménez durante la presentación.

"Si uno hace o propone buenas medidas de coordinación e interoperabilidad entre aduanas, fiscalía, el Servicio de Impuestos Internos, y la PDI, creo que eso se puede abordar institucionalmente de muy buena manera", agregó.

La elaboración del estudio está a cargo de las seis ramas de la CPC, en conjunto con 28 gremios y dos empresas. Se espera que el informe final sea presentado en junio de este año, consolidando el diagnóstico inicial.