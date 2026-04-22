A casi cinco meses del "18": Anuncian fonda y ya tiene más de 5 mil personas inscritas

22 abr. 2026 - 18:59 hrs.

¿Qué pasó?

La productora Fiebre Producciones ha anunciado la realización de un evento denominado “Fiebre de Cumbia: La Fonda”, el cual busca adelantar las celebraciones nacionales para el día 5 de septiembre.

La cita tendrá lugar en el Club Hípico de Santiago y se plantea como el punto de partida oficial para los festejos de este año, moviendo el inicio de las festividades a una fecha previa al calendario tradicional.

La propuesta surge como una alternativa para acortar la espera de los días festivos tradicionales. La organización busca dar el puntapié inicial de las Fiestas Patrias en Santiago, posicionándose estratégicamente en una de las épocas más competitivas y de mayor demanda de eventos en el país.

Pese a que restan más de seis meses para la fecha señalada, la respuesta ciudadana ha sido inmediata y masiva. Según los datos entregados por la producción, ya se contabilizan más de 5.000 personas inscritas para participar en la etapa de preventa de entradas.

"Hay una energía distinta este año. La gente quiere salir, encontrarse y celebrar, y sentimos que tenía sentido abrir ese espacio antes del 18", afirman desde la producción.

Fonda, Fiebre Producciones

Una propuesta alejada del formato tradicional

A diferencia de las ramadas tradicionales, esta instancia está diseñada específicamente para un público mayor de 18 años. El concepto central se enfoca en una experiencia de vida nocturna, donde la música en vivo y el ambiente festivo serán los principales protagonistas de la jornada.

La programación artística del evento promete una combinación de músicos nacionales e internacionales, cuyos nombres serán revelados de forma progresiva durante las próximas semanas.

Esta oferta musical se complementará con una propuesta gastronómica y diversos puntos de bebidas, estructurados para sostener una jornada que se extenderá por varias horas en el recinto hípico.

Fonda, Fiebre Producciones

Venta de entradas

A partir de hoy a las 12:00 del mediodía, se ha dado inicio oficial al proceso de venta de entradas para "Fiebre de Cumbia: La Fonda". Los interesados en asegurar su lugar en este evento, lo podrán hacer desde la plataforma Passline.

La escala de precios para esta jornada de música y celebración ha sido definida con diversas opciones para los asistentes. Los valores de los tickets comienzan en los $19.550 pesos, para quienes se inscribieron con anterioridad y opten por ubicación general.

Aquellos que se encuentran en la lista de preinscritos y tienen preferencia por zona Pit, las entradas tendrán un valor de $49.550 pesos en la primera preventa.

Quienes no estén en lista, podrán acceder a boletos desde los $23 mil pesos para ubicación general. Mientras que el valor para los que prefieran estar en zona Pit, alcanza los $70 mil.

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