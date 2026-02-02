Senapred declara Alerta Roja para Rapa Nui por incendio forestal con amenaza inminente a viviendas

02 feb. 2026 - 20:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró durante la tarde de este lunes Alerta Roja para la provincia de Rapa Nui, en la región de Valparaíso.

La medida fue adoptada debido a un incendio forestal "con amenaza inminente a viviendas ubicadas en el sector de Vaihú, a una distancia promedio de 200 metros", detalló el organismo.

El siniestro, denominado Grilla 4, está siendo combatido por voluntarios de Bomberos y brigadistas de Conaf.

El combate del incendio forestal en Rapa Nui

Las autoridades señalaron que, hasta las 19:00 horas, las llamas habían logrado consumir 3 hectáreas.

En el combate del fuego trabajan dos brigadas, además de una brigada forestal de la Armada y Bomberos.

"Hacemos un llamado a la comunidad a seguir las instrucciones de la autoridad, como asimismo las recomendaciones que estén entregando los respondedores desplegados en el territorio", dijo el director regional de Senapred, Christian Cardemil.

Ante la presencia de humo, la Seremi de Salud recomienda evitar realizar actividad física, cerrar puertas y ventanas, cubrir rendijas con paños húmedos y que los grupos de riesgo no salgan de sus domicilios. También se sugiere el uso de mascarillas si el humo es abundante.

