"Este es el mejor guerrero. Señor guárdamelo siempre": Pastor Rocha y El Flaco se encuentran en ayuda a damnificados por incendio

22 en. 2026 - 16:23 hrs.

La emergencia por los incendios forestales en la zona centro-sur del país sigue latente y en alerta roja, y en aquellos sectores donde arrasó el incendio es que se han visto a diversas figuras de la televisión y redes sociales ayudando en la reconstrucción.

Registros de las personas damnificadas dieron cuenta de la silenciosa, pero gran ayuda del comediante Santiago Endara, más conocido como el Pastor Rocha, en la región del Biobío.

Durante la jornada fue visto junto a brigadistas y voluntarios de remoción de escombros. Y es que luego de viralizarse el momento, fue el mismo humorista el que subió un video a sus redes sociales y reveló un encuentro del mundo de la comedia: se juntó con "El Flaco" en una brigada de bomberos.

El encuentro del humor en medio de la catástrofe

El humorista confirmado para el Festival de Viña 2026 compartió un video en su cuenta de Instagram, donde se le puede ver ayudando a voluntarios y brigadistas, e incluso sacándole risas a las personas con las que se encuentra.

Después de varios registros junto a damnificados, aparece el encuentro con Paul Vásquez. "Mira con quien me encontré, hijo, con el flaquito, este es el mejor guerrero. Señor guárdamelo siempre", pidió Endara, y el exDinamita Show respondió con humor: "Yo no soy na' cabeza de parlante pentecostal", desatando risas.

Pastor Rocha y El Flaco en ayuda a los damnificados / @santiago_seto

El emotivo reel del Pastor Rocha ya tiene casi 50 mil me gusta y mil comentarios en donde lo felicitan por la ayuda: "Podría perfectamente prepararse para el Festival, pero está ahí dando cara", "Esto si que es ser Cristiano ir y actuar no solo predicar", "Grande pastor usted si le sirve a Dios", "El pastor y el flaquito lo mejor de Chile".

Revisa el video: