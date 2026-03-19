"No le deseo a nadie este dolor": Cote López y su intenso malestar tras contraer bacteria estomacal

19 mar. 2026 - 12:14 hrs.

Esta semana, María José "Cote" López compartió a través de redes sociales que atraviesa complejo estado de salud que la acompleja desde hace algunos días atrás, cuando fue diagnosticada con común pero preocupante bacteria estomacal.

Todo comenzó cuando hace algún tiempo empezó a sufrir un fuerte dolor en el lado derecho de su abdomen que no la dejaba estar tranquila, e hizo alusión a que los dolores que sentía eran como tener una piedra.

"No le deseo a nadie este dolor"

Fue por medio de su cuenta personal de Instagram que compartió una historia en donde aparece en su cama abrazando un guatero de agua, donde además expresó el malestar que atraviesa desde que contrajo la bacteria Helicobacter pylori.

"No le deseo a nadie este dolor. Dios mío... Puede ceder un rato y vuelve", comentó junto a un emoji llorando.

La semana pasada reveló que, además de tener la bacteria, también sufre de una enfermedad crónica: "Por eso el dolor incesante en la boca del estómago y los vómitos. Combinado con una úlcera porque yo tengo crónico".

El Helicobacter pylori se puede contagiar de persona a persona, a través de alimentos contaminados o mal lavados, y puede causar úlceras pépticas, gastritis crónica y, en casos más complejos, puede significar un factor de riesgo para el cáncer gástrico.

Mira la historia de Cote López: