Blu Dumay muestra su nuevo departamento en Chile: "Agradecida de armar nuevamente mi hogar en mi país"

19 mar. 2026 - 11:29 hrs.

Blu Dumay, influencer y experta en marketing digital, hija de la modelo argentina María Alberó y criada por el exfutbolista chileno Iván Zamorano, sorprendió al mostrar su nuevo departamento en Chile.

La joven, que también participa en el reality de Mega El Internado, recibió muchos comentarios positivos tras compartir esta noticia en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, publicó varias fotos del lugar.

“No se imaginan lo feliz, emocionada y agradecida que estoy de poder armar nuevamente mi hogar en mi país y de tener la posibilidad de tener un lugar maravilloso en el que vivir”, escribió ella.

Los cariñosos comentarios a Blu Dumay

Entre los mensajes que más se destacaron estuvo el de Iván Zamorano, su padre, quien dijo con orgullo: “Felicidades, hija. Orgulloso de tu esfuerzo y perseverancia, disfruta tu nuevo hogar”.

Natalia Rodríguez, también conocida como “Arenita”, también dejó un mensaje cariñoso para la influencer: “Felicidades, Blupyyyyy”.

Su madre, María Alberó, también le dedicó unas palabras: “Tu nuevo hogar en Chile. Que esté lleno de risas, calma y felicidad. Te amo infinito”.

Es importante recordar que Blu Dumay vivió un tiempo en Miami, Estados Unidos. Aunque estuvo sola en Santiago durante un período, luego regresó a Florida para seguir con su carrera, hasta que decidió volver a Chile.