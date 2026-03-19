Hospitalizan a reconocida influencer e hija de Nicole Pérez: "Esto es como mi peor pesadilla"

19 mar. 2026 - 09:49 hrs.

Preocupación en las últimas horas generó el estado de salud de Isidora Carvallo, influencer e hija de la exchica Mekano Nicole Pérez, quien fue hospitalizada durante la tarde del miércoles.

La joven de 19 años fue internada por una cetoacidosis diabética, una complicación grave derivada de la diabetes tipo 1 que sufre.

"Esto es como mi peor pesadilla"

En un video publicado en TikTok, la influencer se grabó desde el hospital y comentó: "Probablemente les voy a mostrar mi momento más vulnerable, pero necesito desahogarme. Nunca me había pasado esto y he estado varias veces hospitalizada".

"Mis venas no están funcionando, como que no entra la aguja para las vías. Me han pinchado seis veces, tres enfermeras diferentes, y se rindieron. Entonces, ahora tengo que esperar a un internista que me venga a ver con eco. Estoy así, mal. Les juro que no sé cómo explicar el miedo que yo le tengo a la aguja, es anormal, me da pánico", sinceró.

La exparticipante de Miss Chile contó que "esto es como mi peor pesadilla. Ya una vez me pusieron un catéter en el cuello. No quiero repetir nunca más eso, pero me dijeron que ahora es una posibilidad, así que me quiero morir. Denme ánimos".

El problema médico de Isi Carvallo

Nicole Pérez, madre de Isidora, contó a Página 7 que su hija ha sufrido este tipo de complicaciones anteriormente. Incluso, reveló que ha llegado a provocarle diabulimia, un trastorno de la conducta alimentaria propio de personas con diabetes.

Según Clínica Mayo, la cetoacidosis diabética ocurre cuando el cuerpo no puede producir suficiente insulina, por lo que el cuerpo comienza a descomponer grasas para obtener energía. Esto produce una acumulación de ácidos en la sangre e incluso puede llegar a ser mortal.

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