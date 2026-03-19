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Fue uno de los galanes de Mekano y ahora vive en el sur: Así luce en la actualidad Philippe Trillat

"Mekano" ya cumplirá 30 años desde que llegó a las pantallas de Mega, y uno de los integrantes más recordados del programa es Philippe Trillat: el bailarín galán que brilló durante la emisión del espacio juvenil.

A pesar de que su popularidad fue bastante durante su estancia en la televisión, se alejó de las cámaras con el paso de los años y decidió irse a vivir fuera de Santiago buscando especializarse en las artes.

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Philippe Trillat en "Mekano".

Luego de su exitoso paso por "Mekano", actuó en miniteleseries en el mismo programa y haciendo sketchs junto con sus compañeros de trabajo del espacio juvenil. Tuvo una recordada relación con Carla Jara y se convirtió en uno de los participantes destacados del "Team".

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La actualidad de Philippe Trillat

Posteriormente, tuvo un paso por el programa de competencias y espectáculos "Calle 7" de TVN en el 2005, y su última aparición en televisión fue en el 2011 para el programa de citas "40 o 20".

El año pasado conversó con Las Últimas Noticias y confesó que se fue a vivir al sur, a su ciudad natal, en Concepción, en donde lleva más de 10 años residiendo y dedicándose al arte.

Realiza pinturas de acrílico sobre tela y se convirtió en todo un experto en la materia, incluso comenzó a dar clases y charlas en su propio taller para hablar y compartir los conocimientos que adquirió con el tiempo.

A través de su cuenta de Instagram compartió algunas fotografías sobre sus obras de arte y donde se le podía ver muy feliz, pero hace algunos meses decidió cerrarla sorpresivamente.

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