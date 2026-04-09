Chile tendrá representación en el Mundial 2026: FIFA designó a Cristián Garay como árbitro

09 abr. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

El árbitro chileno Cristián Garay fue designado por FIFA como uno de los jueces que estará presente en el próximo Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Pero Garay no viajará solo. El juez se desplazará al Mundial acompañado por los árbitros asistentes Miguel Rocha y José Retamal. Además, Juan Lara completará la delegación chilena en su rol de juez VAR, sumando así cuatro representantes nacionales en la máxima cita del fútbol mundial.

Los árbitros chilenos en el Mundial

Cristián Garay (Árbitro principal).

Miguel Rocha (Árbitro asistente).

José Retamal (Árbitro asistente).

Juan Lara (VAR).

El arbitraje chileno vuelve al Mundial

La última vez que Chile tuvo representación arbitral en un Mundial fue en Brasil 2014, cuando Enrique Osses dirigió dos partidos de la fase de grupos. Han pasado doce años desde esa presencia, lo que hace de esta nominación un acontecimiento especialmente relevante para el fútbol chileno.

Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de Chile, celebró la designación con una declaración que destaca el valor del trabajo sostenido en el tiempo.

"La nominación de Cristián Garay como árbitro titular para el Mundial FIFA 2026, junto a José Retamal, Miguel Rocha y Juan Lara, es una gran noticia para el fútbol chileno. Es una confirmación de que el trabajo serio, silencioso y sostenido sigue siendo el camino más seguro para llegar lejos, incluso en un entorno tan exigente y expuesto como el fútbol profesional."