Mauricio Morales sobre la Cuenta Pública de Kast: "Fue uno de los discursos más ideológicos y restauradores"

02 jun. 2026 - 10:45 hrs.

El analista político Mauricio Morales realizó este martes en Radio Infinita un análisis en profundidad del discurso presidencial de la Cuenta Pública del lunes 1 de junio, entregando una lectura que va más allá de las propuestas concretas anunciadas por el presidente José Antonio Kast.

"Este es uno de los discursos, sino el más ideológico y el más restaurador", afirmó Morales, aclarando que su análisis no busca descalificar al mandatario, sino examinar el trasfondo político e ideológico del mensaje.

Estado subsidiario versus Estado social

El primer elemento que destacó el analista fue el regreso implícito a la idea de Estado subsidiario, en contraposición a un Estado social o benefactor. Según Morales, Kast dejó en claro que el Estado debe replegarse a las funciones que ni las personas ni los grupos intermedios pueden cumplir, concentrándose fundamentalmente en orden y seguridad.

"El presidente argumentó que tenemos un Estado exageradamente grande, con una burocracia estatal desmedida, que se despilfarran recursos y que un Estado más grande no es garantía de que se hagan mejor las cosas", resumió el analista, trazando una directa conexión con el pensamiento de Jaime Guzmán y las primeras publicaciones de la revista Portada en los años 60.

Gremialismo y Chicago Boys

En segundo lugar, Morales identificó en el proyecto de rebaja de impuestos, inversión, crecimiento y empleo una línea de pensamiento reconocible. "Esto es, en cierta parte, gremialismo, pero también es Chicago Boys, sin ninguna clase de dudas", sentenció.

Un Estado punitivo, no productor

El tercer elemento del análisis apunta a que el Estado, bajo la visión de Kast, se transformaría en una "agencia punitiva que impone el orden", cuya misión es proteger pero no producir. Morales lo comparó con el pensamiento de Diego Portales e incluso con la referencia que el propio presidente hizo al mandatario decimonónico Manuel Montt.

Derechos focalizados, no universales

En materia social, el analista marcó una diferencia clave: las políticas anunciadas en educación, vivienda y salud están concebidas como derechos focalizados y no universales, lo que contrasta con medidas como la PGU impulsada por Piñera o la educación gratuita de Bachelet.

Consultado sobre las diferencias entre Kast y el expresidente Piñera —también de derecha—, Morales fue tajante: "La diferencia es bien radical. Yo no vi al presidente Piñera en esa línea de disminuir tan fuertemente el Estado. No recuerdo ningún proyecto de ley ni base programática vinculada a aquello".

Grupos intermedios por sobre partidos políticos

Finalmente, Morales llamó la atención sobre el rol secundario que el discurso asignó a los partidos políticos. "No veo al presidente Kast fortaleciendo a los partidos políticos, sino que fortaleciendo más a los grupos intermedios", señaló, identificando en ello otro rasgo típico de este tipo de visión ideológica.

El analista cerró su intervención remarcando que su lectura no pretende ser un juicio de valor. "Lo que puede ser bueno o malo dependiendo de quién esté escuchando, pero a mí me toca solamente analizar esto desde la perspectiva más objetiva posible", concluyó Mauricio Morales.

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