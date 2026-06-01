Seguro de Cesantía: Así puedes simular los pagos y saber cuánto podrías recibir al quedar sin empleo

01 jun. 2026 - 08:00 hrs.

El Seguro de Cesantía es una protección económica fundamental para los trabajadores, ya que les permite contar con un respaldo financiero y mantener sus ingresos mensuales en caso de enfrentar la pérdida del empleo.

Para facilitar el entendimiento sobre cómo funciona este beneficio, existe un simulador virtual gratuito que ayuda a los afiliados a calcular los montos que podrían recibir al cesar, así como las fechas de pago.

¿Cómo se simulan los pagos del Seguro de Cesantía?

De acuerdo a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), el proceso es rápido y sencillo. El usuario solo debe realizar lo siguiente:

Ingresar a la Sucursal Virtual de Afiliados (pulsa aquí) , con el RUT y Clave Única o clave personal AFC.

, con el RUT y Clave Única o clave personal AFC. Al acceder al portal del afiliado y ver el saldo acumulado en la cuenta individual, se debe presionar el botón “Simular Cobro del Seguro”.

Indicar el último empleador con el que mantuvo contrato o vigente si continúa trabajando, fecha de cese y causal del término de relación laboral. Si el contrato no finaliza, debe ingresar una fecha y causal estimada.

Seleccionar la región y comuna donde trabajó, y luego presionar “Simular Seguro”.

Así, el sistema indicará si se cumplen las condiciones para el cobro o para acceder al Fondo de Cesantía Solidario, simulación del calendario de pagos (fechas y montos) y aportes del Seguro de Lagunas Previsionales a la cuenta individual de AFP.

¿Qué se necesita para cobrar el Seguro de Cesantía?

El trabajador tendrá que demostrar que cumple con las siguientes condiciones para acceder a esta protección financiera:

Estar cesante por renuncia o por despido, bajo cualquier causa del Código del Trabajo o del Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública.

Si el contrato era indefinido o como trabajador de casa particular, tener al menos 10 cotizaciones mensuales pagadas.

Si el contrato era a plazo fijo, por obra o servicio, tener al menos cinco cotizaciones mensuales pagadas.

Tener cédula de identidad vigente.

Tener un finiquito o documento que demuestre el término de la relación laboral.

¿Cómo se solicita el Seguro de Cesantía?

Al cumplir con los requisitos, el trabajador tendrá que ingresar nuevamente a la Sucursal Virtual del Afiliado y seguir estos pasos:

Presionar el botón de cobro del seguro.

Subir el documento que acredite el término del contrato laboral y completar el formulario con los datos requeridos.

Revisar la simulación de pagos, validar los datos personales y seleccionar la modalidad en la que se desea recibir el dinero (depósito en CuentaRUT, cuenta corriente, cuenta vista, cuenta de ahorro o retiro en efectivo).

Confirmar la identidad utilizando la cédula vigente y el sistema de reconocimiento facial de la plataforma, para luego enviar la solicitud.

Una vez hecho esto, la AFC notificará el resultado de la operación a través del correo electrónico registrado.

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