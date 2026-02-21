Homicidio en Puerto Varas: Joven de 24 años muere baleado en plena vía pública

21 feb. 2026 - 19:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven de 24 años fue asesinado con un arma de fuego durante la tarde de este sábado en la Población Centenario de la comuna de Puerto Varas, en la región de Los Lagos.

De acuerdo con información policial, el homicidio fue perpetrado en la vía pública, específicamente afuera de una casa, entre las calles Emilio Luppi e Hijos Ilustres.

La víctima, quien contaba con antecedentes policiales, fue hallada con múltiples impactos de bala por las autoridades.

Actualmente, personal de Carabineros de OS9, LABOCAR y SIP de la 1° Comisaría de Puerto Varas se encuentra realizando las primeras pericias del caso, por instrucción del Ministerio Público.

¿Qué dijo Carabineros por el homicidio en Puerto Varas?

El mayor Félix Sánchez, comisario de la 1° Comisaría de Puerto Varas, señaló que "Carabineros aisló el sitio del suceso y desarrolló diligencias autónomas, levantando la información inicial respecto de los hechos ocurridos".

"Con el propósito de esclarecer los hechos y ubicar a el o los autores, existe una serie de diligencias en desarrollo y que son de carácter reservado", agregó.

"Hacemos el llamado a la comunidad para colaborar activamente entregando información en las unidades de Carabineros o usando el fono de Denuncia Seguro *4242, en el que pueden entregar antecedentes de forma anónima las 24 horas del día", cerró.