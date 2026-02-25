Logo Mega

"Es una chaqueta que usó Juan Gabriel": Enzo Ferrada habla de su outfit tras cantar en obertura de Viña 2026

El joven cantante chileno, Enzo Ferrada, fue el protagonista de la obertura de la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026, en la que compartió escenario con la soprano chilena Verónica Villarroel, quien es parte del jurado de la competencia internacional.

Tras su presentación, el ganador de la versión Canto en Talento Mallplaza, conversó unos minutos con Lorena Ramírez en el backstage del certamen y contó detalles de su atuendo, el que no pasó desapercibido.

Tal como adelanto hace unos días, Ferrada señaló que "es una chaqueta que usó Juan Gabriel. Fue hecha por él y la usó. No ha sido tocada desde entonces".

Enzo Ferrada nació el 10 de agosto del 2005 en Santiago. El joven artista estudió canto lírico y popular desde los 9 años en la Academia Verónica Villarroel, dónde llevó a cabo estudios de teatro musical, dramaturgia, dirección escénica, piano y baile.

