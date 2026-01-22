Alianza Lima separa a tres jugadores por denuncia de violación a joven argentina

22 en. 2026 - 15:27 hrs.

¿Qué pasó?

Alianza Lima, uno de los equipos más populares de Perú, separó ese jueves indefinidamente a tres jugadores y exseleccionados por una denuncia de violación a una joven argentina en Montevideo, informó el club.

Los defensas Carlos Zambrano (exBoca Juniors) y Miguel Trauco (exFlamengo de Brasil), y el volante Sergio Peña fueron apartados del equipo que enfrentará al Inter de Miami de Lionel Messi el sábado en Lima.

"El club ha separado indefinidamente (...) a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario" interno, señaló el equipo blaquiazul en un comunicado.

¿Qué se sabe del caso que afecta al fútbol peruano?

De acuerdo con el portal Bolavip, el comentarista peruano-español Eddie Fleischman dio a conocer que, tras revelarse el caso, un miembro del equipo de seguridad encargado de custodiar la concentración del club en Uruguay fue despedido tras los incidentes.

Fleischman recalcó que el quiebre de los protocolos internos es innegable. "La salida del agente de seguridad confirma que existieron irregularidades graves en el control de acceso y comportamiento durante la estancia del equipo en el extranjero", detalló el medio antes mencionado.

Se espera que en las próximas horas se brinden mayores detalles sobre las sanciones internas que recaerían en los futbolistas. En tanto, la justicia argentina continuará con las diligencias pertinentes.

