Desbaratan a banda chilena que robaba cajeros automáticos en la Costa Oeste de Estados Unidos

12 feb. 2026 - 21:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un miembro de una sofisticada banda chilena dedicada al robo de cajeros automáticos, que utilizaba disfraces y bloqueadores de teléfonos celulares para sustraer millones de dólares en la Costa Oeste de Estados Unidos, se declaró culpable de cargos federales.

Según informó Los Angeles Times, Maite Celis Silva, chilena de 27 años, admitió haber arrendado propiedades vacacionales cerca de bancos en California, Oregón y Washington, mientras el grupo investigaba cajeros automáticos para cometer los robos.

Las viviendas arrendadas eran usadas como centros de operaciones por el equipo de 10 personas, que empleaba disfraces de obreros de la construcción, sopletes y bloqueadores de señal para ingresar a cajeros automáticos y bancos y sustraer dinero en efectivo entre mayo y octubre de 2024.

Banda estaría compuesta por 10 chilenos

Los fiscales federales señalaron que Silva estuvo involucrada en robos que totalizaron más de 5,5 millones de dólares.

En octubre, la Fiscalía presentó cargos contra los 10 integrantes del grupo, y este mes Silva alcanzó un acuerdo mientras enfrentaba 10 cargos por robo bancario y uno por conspiración para cometer robo bancario. Aceptó declararse culpable de un cargo por cada delito. Los cargos siguen pendientes contra los otros nueve presuntos integrantes de la banda.

Silva será sentenciada el 1 de junio y enfrenta una pena máxima de 20 años por robo bancario y cinco años por conspiración. No obstante, como parte del acuerdo, la Fiscalía se comprometió a recomendar una reducción de la condena.

