Reportan caída de Youtube a nivel mundial: Miles de usuarios detectan fallas

17 feb. 2026 - 22:44 hrs.

Miles de usuarios en todo el mundo reportan fallas para acceder a la plataforma digital de videos Youtube a partir de la noche de este martes 17 de febrero. "Ocurrió un error, por favor inténtelo más tarde", es uno de los mensajes que arroja el sitio web.

De acuerdo a datos de Downdetector, plataforma que recopila denuncias de fallas en servicios digitales, ya van más de 10 mil reportes en varias regiones del mundo que indican problemas para conectarse a Youtube y sus plataformas relacionadas Youtube Music y Youtube TV.

Noticia en desarrollo...