"Se pasó": Así fue la reacción de Esteban Paredes al conocer la nueva camiseta de Colo Colo

19 en. 2026 - 13:36 hrs.

Si de Esteban Paredes se habla, es imposible no relacionar al máximo goleador del fútbol chileno con Colo Colo, considerando que el otrora futbolista es uno de los ídolos más importantes de la institución de Macul.

En ese sentido, quien fuera jugador de diversos equipos del balompié nacional tuvo la oportunidad de conocer cuál será la indumentaria de "El Cacique" para la temporada venidera.

Eso sí, cabe destacar que se mantiene en secreto cómo será la vestimenta del cuadro popular, pero el otrora goleador aumentó las expectativas al respecto.

El otrora artillero no escondió su asombro al conocer lo que será la camiseta del equipo con el cual está identificado: "Está increíble, se pasó", dijo.

Cabe recordar que la marca que vestirá al club albo continuará siendo Adidas, aunque todavía no ha dado a conocer el diseño de este año... Por ahora solo queda esperar el lanzamiento oficial de la indumentaria.

Mira el posteo de Colo Colo

