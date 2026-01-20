"Que sea una gran temporada": Universidad de Chile confirmó el fichaje de Juan Martín Lucero

20 en. 2026 - 13:02 hrs.

Universidad de Chile confirmó esta jornada el fichaje de Juan Martín Lucero, jugador que pasó por las filas de Colo Colo.

A través de un video publicado en redes sociales, el cuadro laico mostró al jugador vistiendo la camiseta azul, pero no solo eso, pues en el registro se ve un tanto que el propio Lucero le marcó al cuadro albo mientras defendía los colores del Fortaleza de Brasil.

"El Gato llegó a la U", dice la publicación, que muestra una serie de anotaciones de la autoría del artillero.

Los otros refuerzos que suma el cuadro de Francisco Meneghini

De esta forma, Francisco Meneghini, con ya una importante trayectoria dirigiendo a equipos nacionales, suma una nueva alternativa en delantera.

A Lucero, hay que sumarle las incorporaciones de otras cartas ofensivas ya confirmadas, como lo son Eduardo Vargas y Octavio Rivero.

El arribo de Lucero no es una apuesta: el ariete ya mostró sus credenciales en el fútbol chileno cuando defendió los colores de Colo Colo en 2022. En esa temporada marcó 24 goles y se coronó como campeón en esa escuadra.

Eso sí, su salida fue con polémica: desconoció la cláusula de renovación automática por la que el club había abonado 900 mil dólares para irse a Brasil. De hecho, el caso escaló al TAS, donde Blanco y Negro consiguió una millonaria indemnización.

