"Fue una sensación extraña": La emotiva reacción de Haaland tras eliminar a Brasil

06 jul. 2026 - 04:55 hrs.

Erling Haaland fue el gran protagonista de la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial 2026. El delantero marcó un doblete en el triunfo por 2-1 sobre Brasil, resultado que dejó fuera a una de las grandes potencias del fútbol y metió por primera vez al combinado nórdico entre los ocho mejores del torneo.

Tras el encuentro disputado en el MetLife Stadium, el atacante del Manchester City reconoció que todavía le cuesta dimensionar lo conseguido, asegurando que jamás imaginó vivir un momento de esa magnitud con la selección de su país.

Además de celebrar el histórico paso de Noruega, Haaland alcanzó los siete goles en la Copa del Mundo, igualando a Lionel Messi y Kylian Mbappé como máximos anotadores del certamen.

"Tengo que pellizcarme para creerlo"

En conversación con los medios tras el partido, Haaland confesó que aún no logra asimilar la histórica victoria sobre la "Canarinha".

"A veces tengo que pellizcarme el brazo para creer que todo esto es real porque es algo muy grande", señaló el goleador.

El delantero agregó que el triunfo superó cualquier expectativa que alguna vez tuvo en su carrera.

"No suelo quedarme sin palabras a menudo, pero justo ahora me quedé sin palabras. Me costaba creer que pudiera llegar a este nivel en términos de logros en mi vida, pero me he demostrado a mí mismo que es posible".

"Fue una sensación extraña ganarle a Brasil"

Haaland también reconoció que vencer a una selección con la historia de Brasil fue algo que jamás imaginó.

"Fue una sensación extraña ganarle a Brasil de esa manera. Me costó un poco creerlo, pero lo logramos y es totalmente increíble", afirmó.

Con sus dos anotaciones, el atacante llegó a siete tantos en el Mundial 2026 y comparte el liderato de la tabla de goleadores junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé.

El sueño de Noruega sigue vivo

El goleador también destacó el crecimiento que ha tenido el fútbol noruego, recordando que la selección volvió a disputar una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.

"Estamos cambiando como país futbolístico. Realmente somos uno de los mejores equipos de Europa y del mundo porque lo que hemos hecho es increíble", sostuvo.

Finalmente, Haaland reconoció que ni siquiera en sus mayores sueños imaginó eliminar a Brasil en un Mundial.

"Sí soñaba con jugar un Mundial con Noruega y con clasificar a la selección, pero nunca imaginé que le ganaríamos a Brasil. Pensaba que era imposible conseguir algo así. Supongo que estaba equivocado", concluyó.

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