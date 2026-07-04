Comenzó la entrega de computadores por Becas TIC: ¿Qué documentos debo presentar para retirarlo?

04 jul. 2026 - 17:00 hrs.

La Beca de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) forma parte de los beneficios destinados a estudiantes y es administrada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), entidad encargada de su entrega.

Este beneficio, que antes se llamaba programa "Yo Elijo Mi PC", entrega un computador portátil a los estudiantes que cumplan los requisitos de la convocatoria.

¿Cuándo comienza la entrega de computadores y qué documentos debo presentar?

La entrega de computadores comenzó el pasado jueves 2 de julio, donde más de 96.000 mil equipos se reparten en todo el país.

La entrega del computador no se realiza directamente al estudiante, sino que podrá ser recibido por el apoderado (padre, madre o hermano(a) mayor de edad), familiar directo mayor de 18 años (abuelo, tío, entre otros) o por un tutor legal.

Para ello, deben presentar los siguientes documentos:

Apoderado

Cédula de identidad. En caso de no tenerla, puede presentar su licencia de conducir o certificado de C.I. en trámite. Si es extranjero y aún no tiene cédula chilena, puede presentar uno de los siguientes documentos: el de identificación vigente de su país; el pasaporte (incluso vencido, si permite verificar su identidad); la solicitud de Regularización Migratoria en trámite; el certificado de Residencia (Temporal o Definitiva) en trámite; o el registro consular de identificación o su equivalente.

Familiar directo mayor de edad

Cédula de identidad y poder simple firmado por la madre o el padre, donde autoriza la entrega del equipo. Este poder debe incluir una fotocopia de la cédula de identidad del otorgante. Si el familiar directo está al cuidado del estudiante, pero no tiene un acta judicial que lo acredite, puede presentar el "Certificado de apoderado", firmado y timbrado por el(la) director o directora del establecimiento.

Tutor legal

Cédula de identidad y una copia del acta judicial que lo acredite. En caso de no tener su carnet, puede presentar su licencia de conducir o certificado de C.I. en trámite.

En todos los casos, el adulto que retire debe llevar la cédula de identidad del alumno y, si no la tiene, puede ser el certificado de nacimiento, certificado de C.I. en trámite o la TNE del año.

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