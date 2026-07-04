Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Estos son los montos de la Asignación Familiar tras alza del sueldo mínimo

Varios de los beneficios que entrega el Estado se calculan según el sueldo que reciben los trabajadores; es decir, el monto que pueden recibir por algún bono o subsidio dependerá de su salario.

Es el caso de la Asignación Familiar, beneficio que pueden recibir los trabajadores dependientes, independientes, pensionados o subsidiados, cuyo monto dependerá del sueldo del beneficiario y de las cargas familiares que tenga inscritas.

Esta ayuda monetaria es parte del Sistema de Prestaciones Familiares para personas con dificultades económicas, por lo que pueden recibir beneficios como asignaciones y subsidios.

Ir a la siguiente nota

Los montos de la Asignación Familiar tras el alza del sueldo mínimo

Con la reciente alza del sueldo mínimo el pasado 1 de mayo de este año, el monto de la Asignación Familiar cambió. El ingreso mínimo mensual de los trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años ahora es de $553.553.

Lo más visto de Dato útil

De este modo, los montos de la Asignación Familiar quedan de la siguiente manera:

  • Trabajadores con sueldo no mayor de $649.039 recibirán $22.601 por carga.
  • Trabajadores con sueldo mayor de $649.039 y menor de $947.990 recibirán $13.870 por carga.
  • Trabajadores con sueldo mayor de $947.990 y menor de $1.478.539 recibirán $4.382 por carga.
  • Personas que acrediten cargas familiares, cuyo ingreso mensual sea superior a $1.478.539, no recibirán la asignación.

Todo sobre Beneficio Trabajador

Leer más de

Notas relacionadas