Estos son los montos de la Asignación Familiar tras alza del sueldo mínimo

04 jul. 2026 - 15:00 hrs.

Varios de los beneficios que entrega el Estado se calculan según el sueldo que reciben los trabajadores; es decir, el monto que pueden recibir por algún bono o subsidio dependerá de su salario.

Es el caso de la Asignación Familiar, beneficio que pueden recibir los trabajadores dependientes, independientes, pensionados o subsidiados, cuyo monto dependerá del sueldo del beneficiario y de las cargas familiares que tenga inscritas.

Esta ayuda monetaria es parte del Sistema de Prestaciones Familiares para personas con dificultades económicas, por lo que pueden recibir beneficios como asignaciones y subsidios.

Los montos de la Asignación Familiar tras el alza del sueldo mínimo

Con la reciente alza del sueldo mínimo el pasado 1 de mayo de este año, el monto de la Asignación Familiar cambió. El ingreso mínimo mensual de los trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años ahora es de $553.553.

De este modo, los montos de la Asignación Familiar quedan de la siguiente manera:

Trabajadores con sueldo no mayor de $649.039 recibirán $22.601 por carga.

por carga. Trabajadores con sueldo mayor de $649.039 y menor de $947.990 recibirán $13.870 por carga.

por carga. Trabajadores con sueldo mayor de $947.990 y menor de $1.478.539 recibirán $4.382 por carga.

por carga. Personas que acrediten cargas familiares, cuyo ingreso mensual sea superior a $1.478.539, no recibirán la asignación.

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