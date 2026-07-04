Estos son los montos de la Asignación Familiar tras alza del sueldo mínimo
Varios de los beneficios que entrega el Estado se calculan según el sueldo que reciben los trabajadores; es decir, el monto que pueden recibir por algún bono o subsidio dependerá de su salario.
Es el caso de la Asignación Familiar, beneficio que pueden recibir los trabajadores dependientes, independientes, pensionados o subsidiados, cuyo monto dependerá del sueldo del beneficiario y de las cargas familiares que tenga inscritas.
Esta ayuda monetaria es parte del Sistema de Prestaciones Familiares para personas con dificultades económicas, por lo que pueden recibir beneficios como asignaciones y subsidios.Ir a la siguiente nota
Los montos de la Asignación Familiar tras el alza del sueldo mínimo
Con la reciente alza del sueldo mínimo el pasado 1 de mayo de este año, el monto de la Asignación Familiar cambió. El ingreso mínimo mensual de los trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años ahora es de $553.553.
De este modo, los montos de la Asignación Familiar quedan de la siguiente manera:
- Trabajadores con sueldo no mayor de $649.039 recibirán $22.601 por carga.
- Trabajadores con sueldo mayor de $649.039 y menor de $947.990 recibirán $13.870 por carga.
- Trabajadores con sueldo mayor de $947.990 y menor de $1.478.539 recibirán $4.382 por carga.
- Personas que acrediten cargas familiares, cuyo ingreso mensual sea superior a $1.478.539, no recibirán la asignación.
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