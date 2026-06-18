EXCLUSIVO | Informe de la PDI descarta indicios de tráfico de migrantes en denuncia presentada por el Servicio en 2023

18 jun. 2026 - 17:59 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación iniciada hace más de tres años por una denuncia del Servicio Nacional de Migraciones que advertía una eventual red de tráfico ilícito de migrantes terminó con una conclusión muy distinta a la planteada originalmente por la autoridad migratoria.

Mega Investiga tuvo acceso a un informe elaborado por la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana de la PDI, fechado el 17 de abril de 2026 y remitido al fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco, en el que se concluye que, hasta ahora, no existen antecedentes que permitan acreditar el delito de tráfico ilícito de migrantes.

La conclusión aparece luego de una extensa revisión de antecedentes ordenada por el Ministerio Público en la causa iniciada a partir de una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones en marzo de 2023. Esta acusación ha sido refrendada por el exdirector de Migraciones, Luis Thayer, como defensa de que ellos sí actuaron con diligencia cuando hubo sospechas de ingresos irregulares de migrantes haitianos a Chile, caso que se ha reactivado a propósito de un preinforme de Contraloría dado a conocer por radio Biobío.

En la denuncia de 2023, la autoridad migratoria había advertido que la llegada de ciudadanos haitianos a Chile mediante vuelos operados por las aerolíneas Star Perú, Aeroregional y Sky Airlines podía constituir una operación coordinada destinada a facilitar ingresos irregulares al país.

Migraciones sostuvo entonces que los antecedentes permitían observar “la coordinación de estos vuelos chárter por parte de agencias de viaje” y “la coordinación de la presentación masiva de recursos de amparo que permitan sortear las barreras legales de acceso al territorio nacional”.

Incluso fue más allá, señalando que tales antecedentes constituían “indicios suficientes para estimar que lo obrado por las aerolíneas individualizadas, las agencias de viajes y quienes se dedican a la presentación de recursos de amparo en esta materia podrían tener un cierto grado de coordinación o concertación entre ellos”.

Sobre esa base, el organismo denunció la posible comisión del delito contemplado en el artículo 411 bis del Código Penal, conocido como tráfico ilícito de migrantes.

El análisis de la PDI

La nueva revisión policial fue ordenada por el fiscal Marcelo Carrasco y tuvo como objetivo analizar toda la información reunida por el Servicio Nacional de Migraciones, además de antecedentes proporcionados por Interpol durante los años que la investigación penal ha estado vigente.

Según el informe, los investigadores revisaron la situación de 152 ciudadanos haitianos vinculados a los vuelos que dieron origen a la denuncia.

Para ello se elaboró una base de datos que consideró nombre, documento de identidad, condición de adulto o menor de edad, número de vuelo, fecha del viaje, motivo de prohibición de ingreso y antecedentes migratorios posteriores.

La revisión permitió establecer que efectivamente existieron pasajeros que fueron embarcados sin cumplir los requisitos exigidos para ingresar a Chile.

El informe señala que “los pasajeros no cumplían con las condiciones migratorias y/o requisitos para ingresar a Chile, sin embargo, de igual forma fueron embarcados por las citadas aerolíneas”.

Sin embargo, los investigadores distinguen entre esas infracciones administrativas y la configuración del delito denunciado.

De acuerdo con el análisis policial, de las 152 personas revisadas, 25 finalmente ingresaron al país mediante la figura del ingreso condicionado autorizada por la autoridad migratoria, mientras que 127 no lograron entrar a Chile.

“A pesar de no cumplir con los requisitos para el ingreso al país, existieron 25 casos de ingresos condicionados donde el ente regulador permitió sus entradas”, señala el informe.

Asimismo, la PDI estableció que 127 personas fueron finalmente impedidas de ingresar al territorio nacional.

La conclusión

Tras analizar los antecedentes acumulados durante la investigación, la Brigada Investigadora de Trata de Personas arribó a una conclusión que se aleja de la hipótesis planteada originalmente por Migraciones.

“En base a los antecedentes expuestos y analizados a lo largo de la investigación, hasta el momento no ha sido posible determinar algún delito de Tráfico Ilícito de Migrantes”, señala expresamente el informe policial al que accedió Mega Investiga.

La PDI agrega que lo detectado corresponde a otro tipo de situaciones.

“Sí se observaron infracciones cometidas por las aerolíneas investigadas, por trasladar a ciudadanos extranjeros sin cumplir con los requisitos de ingreso a Chile, como su visado, autorización previa para permanencia transitoria o algún permiso de residencia vigente”, concluye el documento.

Los investigadores incluso detallan que dentro de los casos analizados existían situaciones relacionadas con documentación falsa, visas vencidas o incumplimiento de requisitos sanitarios vigentes durante la pandemia de Covid-19.

La situación de los niños haitianos

Uno de los aspectos que había llamado la atención de Migraciones en 2023 fue la presencia de niños, niñas y adolescentes que viajaban sin sus padres.

La denuncia sostenía que “la gran mayoría de los NNA no se encontraban acompañados”, agregando que eran trasladados “sólo con un adulto a cargo de un grupo importante de ellos”.

También advertía que en algunos casos no existían autorizaciones válidas de viaje y que ciertas personas que acompañaban a los menores no acreditaban vínculo familiar.

Esos antecedentes fueron incorporados a la investigación dirigida por la Fiscalía Centro Norte y forman parte de los elementos revisados por los investigadores.

Investigación vigente

Pese a la conclusión alcanzada por la PDI respecto del delito de tráfico ilícito de migrantes, la causa continúa vigente en la Fiscalía Centro Norte.

Durante la investigación se han recopilado antecedentes desde el Servicio Nacional de Migraciones, Interpol y distintos organismos públicos, además de declaraciones de funcionarios vinculados al control migratorio.

El informe policial de abril de este año constituye, hasta ahora, la evaluación más reciente de la Brigada Investigadora de Trata de Personas sobre los hechos denunciados por Migraciones.

Y aunque los detectives concluyen que no han encontrado elementos para acreditar el delito de tráfico ilícito de migrantes, sí ratifican que existieron múltiples incumplimientos a la normativa migratoria por parte de las aerolíneas investigadas, las que trasladaron pasajeros que no cumplían las exigencias legales para ingresar al territorio nacional.

Un caso que podría transformarse en la precuela de la actual crisis que desató el preinforme de Contraloría que analizó vuelos de 2025 y el ingreso de niños y adolescentes sin destino conocido hasta ahora.