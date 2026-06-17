La coincidencia de Urrutia: Estaba con licencia médica cuando la Suprema abrió su proceso de remoción

17 jun. 2026 - 15:57 hrs.

¿Qué pasó?

El juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, se encontraba con licencia médica cuando fue notificado de la decisión de la Corte Suprema de abrir un cuaderno de remoción en su contra por viajes realizados al extranjero mientras estaba bajo reposo médico.

Según la agenda del tribunal, el magistrado figuró el lunes con permiso sindical y desde este martes aparece con licencia médica durante el resto de la semana. De acuerdo con antecedentes conocidos por Mega Investiga, Urrutia permanecería fuera de sus funciones por al menos dos semanas.

La situación se produce justo cuando el pleno de la Corte Suprema adoptó una de las decisiones disciplinarias más relevantes de los últimos años, al resolver la apertura de 56 cuadernos de remoción contra jueces y otros integrantes del escalafón primario del Poder Judicial que viajaron fuera del país mientras hacían uso de licencias médicas.

Entre los casos incluidos figura el de Urrutia, quien recientemente había sido absuelto y sobreseído por la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de dos viajes realizados al extranjero durante períodos de reposo médico.

La decisión de la Suprema

La resolución fue comunicada este martes por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, luego de que el pleno revisara un total de 104 investigaciones disciplinarias relacionadas con viajes al extranjero efectuados por funcionarios judiciales mientras se encontraban con licencia médica.

"Se decretó abrir cuaderno de remoción en 42 causas, se desestimó abrirlos en 13 casos y en nueve se produjo empate", informó la magistrada.

Esos 42 casos se sumaron a otros 14 que ya habían sido acordados la semana pasada, totalizando 56 procedimientos de remoción.

Chevesich explicó que la apertura de estos cuadernos no implica una destitución inmediata.

"Lo que corresponde tras esta resolución es notificar la resolución adoptada (...) y acto seguido se procede a la apertura del cuaderno de remoción y se le pide informe al juez o jueza que se trate, también a la Corte de Apelaciones respectiva", señaló.

La presidenta del máximo tribunal añadió que posteriormente los magistrados podrán formular descargos y solicitar alegatos antes de que la Corte Suprema adopte una decisión definitiva.

La ofensiva de la defensa

El abogado penalista Carlos Quezada, representante de Daniel Urrutia, señaló a Mega Investiga que aún no han definido las acciones que adoptarán para enfrentar la decisión del máximo tribunal.

"Aún no recibimos la resolución propiamente tal. Lo que se recibió fueron correos informativos respecto de la apertura de los cuadernos, pero no se han recibido aún las resoluciones formales. Mientras no tengamos las resoluciones formales, es poco lo que podemos decir sobre los caminos a tomar, salvo lo que ya expresamos respecto a que se van a tomar todos los caminos que se puedan tomar, eso ya es un hecho", afirmó.

El abogado agregó que todavía existen etapas procesales pendientes.

"Aún hay personas que no han recibido la resolución de la apelación, por lo tanto, todo eso hay que esperarlo, analizarlo e ir definiendo en ese camino, en ese tránsito, las acciones que se van a ir adoptando", sostuvo.

La facultad constitucional

Durante la vocería realizada tras el pleno, Chevesich explicó que la revisión de estos antecedentes se efectuó en ejercicio de las facultades disciplinarias que la Constitución entrega a la Corte Suprema.

"La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional, disciplinaria y económica respecto de todos los tribunales del país", indicó.

La magistrada recordó además que el artículo 80 de la Constitución permite remover jueces por mal comportamiento.

"La Corte Suprema tiene la obligación de velar por el cuidado del Poder Judicial, por su legitimidad ante una sociedad democrática de derecho, ante malas conductas que afectan su imagen, deterioran su estatura moral, degradan su credibilidad o alimentan el desprestigio de la judicatura", afirmó.

La presidenta del máximo tribunal ya había adelantado semanas atrás que la intención era revisar todos los casos relacionados con licencias médicas bajo un mismo criterio.

"La idea es verlos todos juntos para tomar definiciones. Los órganos que toman decisiones de orden jurisdiccional tienen que ser coherentes y tampoco sería pertinente que la Corte Suprema un día diga A y otro día diga B", sostuvo.

El caso Urrutia

El nombre de Daniel Urrutia fue uno de los que más llamó la atención dentro de la nómina de 56 funcionarios judiciales respecto de los cuales la Suprema decidió abrir cuadernos de remoción.

El magistrado había obtenido recientemente un fallo favorable de la Corte de Apelaciones de Santiago, que lo absolvió y sobreseyó por viajes realizados a Costa Rica y Ecuador mientras se encontraba con licencia médica.

Según ha sostenido su defensa, dichos desplazamientos estuvieron vinculados a un tratamiento psiquiátrico y fueron realizados bajo indicación médica.

Pese a ello, la Corte Suprema decidió revisar nuevamente los antecedentes para determinar si corresponde aplicar la facultad excepcional de remoción contemplada en la Constitución.

Ahora, Urrutia deberá presentar sus descargos dentro del procedimiento que recién comienza y que podría culminar con una decisión definitiva del pleno respecto de su permanencia en el Poder Judicial.

Mientras ese proceso se inicia, una coincidencia marca el comienzo de esta nueva etapa: el magistrado que enfrenta un procedimiento de remoción por viajes realizados durante licencias médicas conoció la decisión de la Corte Suprema mientras él mismo se encontraba con licencia médica vigente.