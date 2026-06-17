URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Reportajes

Reportajes

La gran deuda de los jardines abandonados: Más de 150 recintos siguen cerrados y costos aumentaron en $20 mil millones

17 jun. 2026 - 21:55 hrs.

Mega Investiga accedió a antecedentes que revelan que más de 150 jardines infantiles y salas cuna de JUNJI siguen sin funcionar, pese a millonarias inversiones estatales y años de espera de miles de familias.

Leer más de

Notas relacionadas