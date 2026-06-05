Emiten aviso de marejadas que afectará a gran parte de Chile: Revisa las fechas y zonas comprometidas

05 jun. 2026 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitió un nuevo aviso de marejadas que afectará gran parte del litoral chileno, desde el sector de Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo además el Archipiélago Juan Fernández.

De acuerdo con la autoridad marítima, el fenómeno se originará debido al paso de un activo sistema frontal por la zona sur del país, generando marejadas provenientes del suroeste y oleaje con rompientes en bahías abiertas a esa dirección.

Según el pronóstico, las marejadas alcanzarán su mayor intensidad a contar del viernes 5 hasta el lunes 8 de junio en varias zonas de las costas chilenas.

Conoce los horarios de las marejadas

El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de fragata Carlos Gaete Mundaca, explicó que: "debido a un activo sistema frontal que afectará el sector sur del país, esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del viernes 5 de junio en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección".

"Se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 14:00 y 17:00 hrs como marea primaria y entre las 03:00 y 04:00 hrs como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al aviso número catorce que afecta a las costas continentales durante el presente año", añadió.

El Cabo 1° meteorólogo Víctor Castillo, del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso de la Armada de Chile, detalló el avance del fenómeno a lo largo del país.

"Informamos la emisión de un nuevo aviso de marejadas que afecta desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández. Esta condición es generada por el paso de un sistema frontal en el sector sur del país, iniciando el día viernes 5 de junio durante la mañana en archipiélago Juan Fernández, mientras que en el tramo de Golfo de Penas hasta Constitución el fenómeno iniciará a contar del día sábado 6 de junio por la mañana, desde Constitución hasta Coquimbo el 6 de junio por la tarde y desde Coquimbo hasta Arica a contar del día domingo 7 de junio por la mañana".

Asimismo, agregó que: "El término de esta condición está previsto para el día sábado 6 de junio en archipiélago Juan Fernández, domingo 7 de junio para el tramo desde Golfo de Penas hasta Coquimbo y finalmente desde lunes 8 de junio en el tramo de Coquimbo hasta Arica".

Autoridades llaman a extremar las medidas de precaución

Castillo reforzó estas recomendaciones señalando que: "Se hace presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad, evitar el tránsito por sectores rocosos y el desarrollo de actividades náuticas o deportivas sin la debida autorización".

Además, invitó a la ciudadanía a revisar información actualizada sobre este y otros eventos meteorológicos marítimos a través del sitio oficial de Meteorología de la Armada.