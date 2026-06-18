Anuncian cortes de tránsito para este viernes en Santiago Centro: Revisa las calles afectadas y los horarios

18 jun. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Policia de Investigaciones (PDI) anunció cortes de tránsito en tres importantes puntos de Santiago Centro durante la mañana de este viernes 19 de junio, debido a una ceremonia institucional que obligará a suspender el flujo vehicular.

Las restricciones vehiculares estarán vigentes entre las 07:00 y las 09:30 horas y afectarán calles y avenidas cercanas al edificio ubicado en General Mackenna 1314, por lo que se recomendó a conductores planificar sus desplazamientos y utilizar rutas alternativas.

La medida responde a la realización de la tradicional Lista Solemne e Izamiento de Pabellones, actividad con la que la institución conmemorará su aniversario número 93.

¿Dónde serán los cortes de tránsito?

Según informó la PDI, las interrupciones se concentrarán en los siguientes puntos:

Avenida General Mackenna, de poniente a oriente , en la intersección con San Martín.

, en la intersección con San Martín. Calle Amunátegui, de sur a norte , en la intersección con San Pablo.

, en la intersección con San Pablo. Calle Teatinos, de norte a sur, en la intersección con avenida Balmaceda.

PDI

Recomiendan planificar los viajes

La institución llamó a conductores y usuarios del transporte público a considerar tiempos adicionales de viaje durante el horario de la ceremonia y privilegiar vías alternativas para evitar congestiones.