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Anuncian cortes de tránsito para este viernes en Santiago Centro: Revisa las calles afectadas y los horarios

¿Qué pasó?

La Policia de Investigaciones (PDI) anunció cortes de tránsito en tres importantes puntos de Santiago Centro durante la mañana de este viernes 19 de junio, debido a una ceremonia institucional que obligará a suspender el flujo vehicular.

Las restricciones vehiculares estarán vigentes entre las 07:00 y las 09:30 horas y afectarán calles y avenidas cercanas al edificio ubicado en General Mackenna 1314, por lo que se recomendó a conductores planificar sus desplazamientos y utilizar rutas alternativas.

La medida responde a la realización de la tradicional Lista Solemne e Izamiento de Pabellones, actividad con la que la institución conmemorará su aniversario número 93.

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¿Dónde serán los cortes de tránsito?

Según informó la PDI, las interrupciones se concentrarán en los siguientes puntos:

  • Avenida General Mackenna, de poniente a oriente, en la intersección con San Martín.
  • Calle Amunátegui, de sur a norte, en la intersección con San Pablo.
  • Calle Teatinos, de norte a sur, en la intersección con avenida Balmaceda.
PDI

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Recomiendan planificar los viajes

La institución llamó a conductores y usuarios del transporte público a considerar tiempos adicionales de viaje durante el horario de la ceremonia y privilegiar vías alternativas para evitar congestiones.

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