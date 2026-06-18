Inicia instalación de 121 cabinas del Teleférico Bicentenario: Conectará Providencia y Huechuraba en 13 minutos

18 jun. 2026 - 18:16 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se dio el vamos a la instalación de 121 cabinas del Teleférico Bicentenario, el primer teleférico de transporte público por cable del país y uno de los proyectos que más entusiasma a los habitantes de la Región Metropolitana.

La supervisión de las obras estuvo encabezada por el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, junto a los alcaldes de Providencia y Huechuraba, Jaime Bellolio y Maximiliano Luksic, quienes constataron en terreno el ensamblaje de las estructuras fabricadas en Suiza por la firma Doppelmayr. La iniciativa, que contempla una inversión de 80 millones de dólares, busca disminuir la congestión en el sector oriente y norte de la capital.

Reducción de tiempos de viaje

Este importante proyecto, que comenzará sus operaciones en 2027, pretende conectar las comunas de Huechuraba y Providencia en tan solo 13 minutos, disminuyendo drásticamente los tiempos de viaje que se manejan en la actualidad, que van en torno a los 45 minutos, pudiendo llegar incluso a la hora, según relató De Grange.

La red unirá estratégicamente el sector de Tobalaba con Ciudad Empresarial a través de un trazado que contará con tres estaciones de pasajeros, 19 torres de soporte y un edificio técnico en el punto de quiebre. Respecto a las comodidades, cada habitáculo tendrá capacidad para 10 pasajeros y dispondrá de tecnología de última generación, que incluye accesibilidad universal y conexión wifi integrada.

Plazos de apertura

A la fecha, las obras civiles del megaproyecto de transportes registran un 85% de avance general. De hecho, un total de 80 cabinas ya se encuentran en los talleres de la comuna de Huechuraba para iniciar su fase de acoplamiento electromecánico.

El alcalde de dicha comuna, Maximiliano Luksic, valoró el impacto social de la infraestructura, y apuntó que el drástico recorte de los tiempos de traslado significará "más calidad de vida para nuestros vecinos". Al respecto, el sistema tendrá el potencial de movilizar a 3.000 pasajeros por hora en cada sentido, 6.000 en total.

De cumplirse el cronograma, el Teleférico Bicentenario completará sus fases de prueba para entrar formalmente en operaciones durante el primer trimestre de 2027.