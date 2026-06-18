Matthei analiza rol que tuvo Tohá en Gobierno de Boric: "Era la Presidenta en ejercicio... él leía poesía, andaba en bicicleta"

18 jun. 2026 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

La exalcaldesa de Providencia Evelyn Matthei lanzó una controvertida teoría sobre el rol que habría desempeñado la exministra del Interior, Carolina Tohá, durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric, en medio del debate por la eventual responsabilidad política de exautoridades en el ingreso irregular de niños haitianos a Chile.

“Cuando una persona es ministro, tiene 25 mil cosas de las cuales preocuparse; por lo tanto, lo primero que hay que saber es si supo o no supo”.

Con esas palabras, la exalcaldesa de Providencia respondió a una consulta de José Antonio Neme sobre la eventual responsabilidad política que podría tener la exministra del Interior respecto de estos hechos.

La teoría de Evelyn Matthei sobre Carolina Tohá

Durante su participación en Mucho Gusto, Matthei aprovechó la mención de la otrora secretaria de Estado para plantear una teoría que sorprendió a los presentes.

“Yo creo que la Carolina Tohá era en realidad la Presidenta en ejercicio”, afirmó.

Imagen creada con IA usando fotos de agencia Aton

Ante el silencio de José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, la exautoridad profundizó en sus argumentos: “Yo creo que todo pasaba por ella y creo que tuvo que haber estado completamente colapsada, agotada, porque cuando uno mira quién hacía las cosas, todo pasaba por ella”.

Las declaraciones generaron la inmediata reacción del conductor del matinal. “¿Qué está diciendo? ¿Que el Presidente Boric era una anécdota?”, le preguntó Neme, visiblemente sorprendido.

“Todo pasaba por ella”

Frente a la consulta, Matthei insistió en su análisis sobre el funcionamiento del anterior Gobierno. “Bueno, él leía poesía, andaba en bicicleta... yo la verdad es que siempre sentí que el Gobierno estaba centrado en los estrechos hombros de la ministra Tohá”, replicó la excandidata presidencial.

Matthei también aseguró que la entonces titular de Interior cargó con gran parte de las responsabilidades de la administración.

“Yo siento que abusaron de ella, que la tiraron a los leones, que tuvo que hacerse cargo de todo”, agregó.

Finalmente, José Antonio Neme le consultó si había conversado directamente con Carolina Tohá para sostener esa afirmación. “No, pero uno miraba desde afuera”, respondió Matthei.