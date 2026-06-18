Matthei por caso de menores haitianos: "Es posiblemente mafia y debiera estar a cargo el Presidente con el ministro de Seguridad"

18 jun. 2026 - 12:24 hrs.

¿Qué pasó?

La exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lanzó una contundente declaración en medio de la polémica por las denuncias sobre el ingreso de niños, niñas y adolescentes haitianos al país y la incertidumbre respecto de su paradero.

En conversación con Mucho Gusto, la excandidata presidencial cuestionó que la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, sea la encargada de articular los esfuerzos de los distintos ministerios y servicios para recopilar información sobre el ingreso masivo y sin control de menores haitianos a Chile, tarea mandatada por el Presidente José Antonio Kast.

En ese contexto, Matthei sostuvo que la situación supera las atribuciones del Ministerio de Desarrollo Social y planteó que requiere una respuesta coordinada desde el más alto nivel del Estado.

"Esto no es para hablar con el tono calmadito. Y además, perdón, esto no es para que esté a cargo de la ministra de Desarrollo Social; este no es un caso social", dijo.

Asimismo, enfatizó que la responsabilidad debe ser asumida por el Gobierno en su conjunto y no recaer exclusivamente en la secretaria de Estado.

"Este es un caso de seguridad nacional, este es un caso de mafia, posiblemente mafia; esto debiera estar a cargo del Presidente de la República con el ministro de seguridad", apuntó.