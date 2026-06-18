Minsal habilita buscador de vacunatorios para fines de semana: Conoce los más de 1.600 puntos disponible

18 jun. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud habilitó un sitio web que cuenta con el detalle de los más de 1.600 recintos de todo el país donde las personas pueden acceder de forma gratuita los fines de semana a las vacunas contra la influenza, covid-19, neumococo, virus respiratorio sincicial (VRS) y coqueluche, según el grupo de riesgo determinado por la autoridad sanitaria.

Para acceder a la información, hay que ingresar a minsal.cl y pinchar el banner de la Campaña de Invierno, o bien entrar directo a mevacuno.gob.cl. O ingresa directo pinchando aquí.

La plataforma despliega la información de los vacunatorios de todo Chile, que pueden ser filtrados por región, comuna y horarios de atención durante sábado y domingo.

Operativos en terreno y llamados a grupos rezagados

Esta herramienta no solo aplica para los Cesfam, hospitales y clínicas, sino que también para los operativos especiales que se están realizando en recintos fuera de la red asistencial, como ferias, supermercados y centros comerciales, detallando la dirección exacta de cada lugar.

Cada centro o lugar de vacunación está claramente identificado con su dirección, permitiendo que toda la población pueda contar con información detallada para estar protegido este invierno.

"Como Ministerio estamos trabajando con las seremis de Salud y con toda la red asistencial para acercar lo más posible la vacunación a la ciudadanía, en especial a los grupos más rezagados, que son los mayores de 60 años y los niños menores de cinco años, quienes además son los más susceptibles de agravarse con influenza", dijo la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

Y agregó que "les pedimos que usen esta herramienta y concurran a su vacunatorio más cercano. Y si no pueden ir en la semana por razones laborales, busquen los puntos de vacunación que están abiertos en todo el país los fines de semana. Lo importante es que no dejen de vacunarse".

Escenario epidemiológico y aumento de consultas de urgencia

Hay que recordar que la semana pasada se reportó que la influenza A es el virus de mayor circulación del momento, seguido por el rinovirus y la influenza B, que ha mostrado un comportamiento de crecimiento inusual para esta época del año.

Además, el 33,3% de las consultas por urgencias corresponde a enfermedades respiratorias.

La vacuna, que se suministra gratuita y universalmente en el país, sirve para ambos tipos de influenza.

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