El fin de una era: Los dos icónicos colores que M&M's retirará por nuevas normativas de salud

15 jul. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

Los amantes de los chocolates y los dulces tradicionales se enfrentan a un cambio histórico. Mars, la compañía detrás de los mundialmente famosos M&M's, tomó una decisión drástica que transformará las emblemáticas bolsas de confites de colores en los Estados Unidos: los chocolates de color azul y café serán eliminados definitivamente de su mezcla.

Esta sorpresiva medida no responde a una estrategia de marketing ni a un cambio estético voluntario, sino a las estrictas presiones regulatorias que buscan erradicar los colorantes artificiales de la industria alimentaria.

La reformulación

El origen de esta reformulación masiva se encuentra en las recientes y estrictas revisiones impulsadas por el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., a través de la iniciativa de salud pública MAHA (Make America Healthy Again).

Este movimiento ha puesto bajo la lupa a docenas de aditivos y colorantes artificiales de uso común en alimentos ultraprocesados, obligando a las corporaciones a buscar alternativas orgánicas y de origen natural.

Ante este panorama, el equipo científico y de desarrollo de Mars se abocó a la tarea de recrear su clásica paleta de colores utilizando únicamente ingredientes naturales.

El esfuerzo dio frutos en la mayoría de los casos: consiguieron tonos vibrantes para el rojo, el verde, el amarillo y el naranja utilizando pigmentos derivados de alimentos cotidianos como la remolacha y la cúrcuma. Sin embargo, la ciencia natural se topó con un muro infranqueable al intentar replicar sus dos tonalidades más sobrias.

El fracaso científico con el azul y el café

Según The Wall Street Journal, Mars destinó hasta un 25% de todo su equipo de investigación de colorantes a resolver un solo dilema: conseguir el azul perfecto. La tarea resultó ser una pesadilla técnica. Intentaron utilizar espirulina (un alga sumamente popular para pigmentar de forma natural), pero el resultado no convenció a la directiva debido a la extrema inestabilidad del color.

Al verse expuesto a factores cotidianos como la luz ambiental o cambios mínimos de pH, el azul natural se degradaba rápidamente. Finalmente, decidieron limitar la espirulina únicamente para lograr el color verde.

Por su parte, el color café —que irónicamente representa el color natural del chocolate— también presentó insalvables desafíos técnicos en su versión de cobertura confitada natural, lo que llevó a la firma a tirar la toalla.

Como no podían cumplir con los estándares de calidad visual a los que sus consumidores están acostumbrados, la corporación decidió que lo más viable era reducir la variedad de la bolsa y eliminar ambos colores.

¿Llegará este cambio a Chile y al resto del mundo?

Por el momento, la eliminación del azul y el café se aplicará de manera obligatoria en el mercado de Estados Unidos, donde rige la nueva normativa de salud.

No obstante, expertos de la industria advierten que mantener dos líneas de producción paralelas (una natural para EE.UU. y otra artificial para el resto del mundo) resulta sumamente costoso e ineficiente.

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