Así será el nuevo Instituto Nacional del Cáncer: Beneficiará a más de 11 millones de personas

14 jul. 2026 - 14:05 hrs.

El Instituto Nacional del Cáncer es un recinto público con más de 90 años de historia, que se ha convertido en un referente para el país en el tratamiento de enfermedades oncológicas.



Con el objetivo de seguir creciendo para responder a las necesidades de más pacientes con cáncer, pronto comenzará la construcción de un nuevo edificio con mayor capacidad.

¿Cómo será el nuevo Instituto Nacional del Cáncer?

De acuerdo al Servicio de Evaluación Ambiental, el nuevo establecimiento se ubicará en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, específicamente en avenida San José N°1053.

Imagen referencial del anteproyecto

El edificio estará emplazado en un terreno de 40.563 m2, que corresponde al área concesionada. Dentro de este terreno se encuentra una franja con una superficie de 1.866 m2, que pertenece a la Zona Patrimonial Monumento Histórico Hospital San José.

Las principales obras que constituyen el nuevo Instituto Nacional del Cáncer corresponden al edificio clínico, sala cuna, oficinas, casa de acogida, estacionamientos y áreas comunes.

Imagen referencial del anteproyecto

El proyecto contempla una carga ocupacional de 7.940 personas simultáneas (usuarios y funcionarios). Además, contará con 641 estacionamientos, compuestos de 620 unidades para vehículos livianos (32 de ellos para discapacitados), 21 andenes para vehículos de servicio y 78 para bicicletas.

Imagen referencial del anteproyecto

El edificio tendrá capacidad para enfrentar situaciones ambulatorias en especialidades troncales, como el servicio de radioterapia, quimioterapia ambulatoria y hospitalización diurna, servicio de cuidados paliativos y alivio del dolor, entre otros.

Instituto de Salud Pública

Se espera que el inmueble entregue atención ambulatoria y hospitalaria, aporte 249 camas y beneficie a una población estimada de 11,6 millones de personas a nivel nacional.

Adicionalmente, incluirá la construcción y operación de una sala cuna y una edificación destinada a casa de acogida.

Todo sobre Salud