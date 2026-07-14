Por fuertes lluvias: Gobernador Claudio Orrego pide suspender las clases este viernes en la Región Metropolitana

14 jul. 2026 - 10:53 hrs.

¿Qué pasó?

Una serie de medidas preventivas solicitó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, ante el intenso sistema frontal que afectará a la capital en los próximos días. La autoridad regional advirtió que se proyecta la caída de entre 150 y 200 milímetros de agua en un bloque de cuatro días, una cifra que equivale a lo que precipita en todo un año normal en Santiago.

Debido a la magnitud del evento meteorológico, Orrego planteó suspender las clases para escolares este viernes 17 de julio, considerando que el jueves 16 es feriado. “Se está evaluando el tema de las clases el día viernes. Si vamos a tener este nivel de lluvia, quizá es razonable, preventivamente, suspender las clases”, manifestó en Mucho Gusto.

"Mientras más esté la gente en la casa, mejor"

La autoridad aclaró que la resolución final queda en manos del Ejecutivo, señalando que “eso le corresponde al Ministerio de Educación, no me corresponde a mí”. Sin embargo, remarcó la importancia de disminuir la movilidad en las calles de la capital frente a los problemas viales que genera un temporal como el que se espera en la ciudad.

"Me parece que con este nivel de intensidad de lluvia, mientras más esté la gente en la casa, mejor para la ciudad", enfatizó el gobernador. La alerta regional se sustenta además en que el suelo de la cuenca de Santiago recibirá pulsos sucesivos de precipitaciones que podrían saturar rápidamente los sumideros.

Alerta en campamentos y monitoreo de quebradas

Durante el despacho, Orrego detalló que la Región Metropolitana entró en "modo de emergencia" y activó mesas técnicas con los encargados de las 52 comunas para monitorear 175 puntos críticos de inundación. El sector que genera mayor preocupación es el campamento El Telar en Talagante, debido a que "la gente está viviendo en el lecho del río".

A este punto crítico se suma la vigilancia en la zona precordillerana por el comportamiento de la isoterma cero. “Si sube, es decir, si llueve en las quebradas, se van a activar todas desde Lo Barnechea hasta La Florida. Si llega a llover en la parte alta de la ciudad, ahí podemos tener un gran problema”, advirtió.

Presión a empresas eléctricas ante ráfagas de viento

Otro de los flancos de atención serán las ráfagas de viento, las cuales generarán una sobrecarga en los árboles y un evidente riesgo de cortes de luz. Frente a esto, el gobernador endureció el tono hacia las distribuidoras de la región para que dispongan de cuadrillas de emergencia antes del temporal.

“Se ha sido muy claro con las empresas que ellas tienen un deber, no solamente de mantener el servicio eléctrico, sino que de responder ante inclemencias del tiempo”, sostuvo Orrego. Además, apuntó a que las multas aplicadas en emergencias pasadas deben servir de precedente: “Espero que sí hayan aprendido la lección. Este es el deber de una empresa que tiene un suministro eléctrico”.

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