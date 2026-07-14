Hay prendas desde los $650: ¿Cómo participar del remate de productos Corona y qué ropa está disponible?

14 jul. 2026 - 11:10 hrs.

¿Qué pasó?

La próxima semana se lleva a cabo un remate de productos Corona, luego de que la conocida tienda bajara definitivamente sus cortinas hace un año. La cadena se declaró en quiebra, viéndose obligada a cerrar sus más de 50 locales distribuidos en territorio nacional.

Desde Remates Del Río, se programó el respectivo remate para el jueves 23 de julio a las 11:00 horas en Los Productores 4462, en la comuna de Huechuraba.

Según un afiche, habrá disponible vestimenta en las categorías de hombre, mujer e infantil: unas 200 mil prendas en cajas y alrededor de 20 mil jeans. El mínimo comienza en los $650 más IVA.

¿Cómo participar y qué productos hay?

Para participar en el remate, se requiere una previa coordinación al siguiente número teléfonico: +56 9 8642 7050. Una vez que se acuerde la participación, se podrá acceder a las miles de prendas que forman parte del proceso.

En la categoría infantil, se encuentran, por ejemplo, jardineras con poleras e incluso pijamas, mientras que en la de mujer, es posible hallar pantalones, faldas, cardigans, petos y calzas.

Si hay interesados en ropa masculina, también es posible adquirir tanto polerones como poleras, además de pantalones tipo jeans.

La cadena Corona se hizo conocida por sus valores económicos y accesibles para la población, lo que quiere decir que las prendas que sean rematadas en esta ocasión irían por la misma línea, transformándose en una oportunidad para quienes están buscando renovar su clóset o hacer algún regalo.

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