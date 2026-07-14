SERNAC emite alerta de seguridad por tres modelos de autos: Revisa si tu vehículo está afectado

14 jul. 2026 - 11:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) emitió una alerta de seguridad para tres modelos de vehículos comercializados en Chile por Stellantis Chile S.A., debido a un posible defecto en el sistema de suspensión delantera que podría comprometer la estabilidad del automóvil y aumentar el riesgo de accidentes.

La medida afecta a unidades de las marcas Opel y Peugeot, comercializadas entre octubre de 2024 y julio de 2026. En total, 593 vehículos ya se encuentran en manos de consumidores en Chile y deberán ser revisados de manera preventiva.

¿Qué vehículos están afectados por la alerta?

Según informó SERNAC, la alerta corresponde a los siguientes modelos:

Opel Grandland.

Peugeot 3008.

Peugeot 5008.

En total, la campaña considera 624 unidades, de las cuales 593 ya fueron comercializadas, mientras que otras 31 permanecen en stock.

¿Cuál es el problema detectado?

De acuerdo con la información entregada por Stellantis Chile al organismo, algunos vehículos podrían presentar una rotura de los pernos que sujetan los soportes de las rótulas a los brazos inferiores de la suspensión delantera, tanto del lado derecho como izquierdo.

Esta falla podría provocar la pérdida de uno o más pernos en el punto de anclaje, comprometiendo la correcta sujeción del conjunto de suspensión.

Como consecuencia, el vehículo podría perder estabilidad y control durante la conducción, aumentando el riesgo de accidentes que podrían ocasionar daños materiales, lesiones e incluso, en casos extremos, la muerte de los ocupantes o de terceros.

¿Qué deben hacer los propietarios?

Stellantis Chile informó que realizará una revisión preventiva sin costo para todos los vehículos afectados.

La campaña contempla:

Inspección de los soportes de rótula izquierdo y derecho.

Evaluación del estado de los componentes.

del estado de los componentes. Sustitución de las piezas, en caso de ser necesario.

La reparación tiene una duración aproximada de una hora y es completamente gratuita para los propietarios de los vehículos involucrados.

SERNAC recomendó a los consumidores verificar si su automóvil forma parte de esta campaña de seguridad y coordinar la revisión con un servicio técnico autorizado de la marca para evitar posibles riesgos durante la conducción.