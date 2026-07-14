Esposa de Michael Schumacher rompe el silencio por la salud de expiloto de la F1 tras grave accidente ocurrido en 2013

14 jul. 2026 - 11:46 hrs.

A casi trece años del trágico accidente de esquí que cambió para siempre la vida de Michael Schumacher, su esposa, Corinna Schumacher, conmovió al mundo entero al revelar detalles inéditos y sumamente íntimos sobre cómo la familia afronta el día a día junto al múltiple veces campeón de la Fórmula 1.

A través de sus declaraciones, recogidas para un documental de la vida del expiloto, Corinna abrió las puertas de su corazón para describir una realidad marcada por la resiliencia, el amor incondicional y el absoluto hermetismo con el que han protegido la salud del legendario deportista alemán.

Las emotivas palabras de la esposa de Schumacher

Para Corinna, el vacío diario convive con una presencia constante que sostiene a todo su entorno. En una de las declaraciones más emotivas de la nota, la esposa del 'Káiser' confesó la profunda falta que les hace el expiloto, pero también la manera en que se apoyan mutuamente.

"Echo de menos a Michael cada día. Pero no solo yo: lo echan de menos nuestros hijos, nuestra familia, su padre. Sin embargo, Michael sigue aquí. Es diferente, pero está aquí. Eso nos da fuerzas", expresó.

Estas palabras reflejan el delicado equilibrio que vive la familia en su residencia en Suiza, donde Schumacher recibe atención médica constante y especializada, lejos de los focos de los medios de comunicación.

La protección de su intimidad

El accidente del 29 de diciembre de 2013 en la estación alpina de Méribel transformó por completo su realidad. Sin embargo, Corinna insiste en no buscar culpables y asumir el destino con dignidad.

"Fue simplemente mala suerte. Toda la mala suerte que una persona puede tener en la vida", manifestó.

Michael Schumacher / AFP

Desde que ocurrió el hecho, la privacidad ha sido la máxima prioridad de la familia, una decisión que ha generado innumerables especulaciones, pero que la esposa del excorredor de la Fórmula 1 defiende con total firmeza.

"Para mí es muy importante que pueda seguir disfrutando, en la medida de lo posible, de su vida privada. Michael siempre nos protegió a nosotros y ahora somos nosotros quienes le protegemos a él", agregó.

Todo sobre Michael Schumacher