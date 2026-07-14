Incertidumbre por cifra de fallecidos en accidente en Franklin: Familiares afirman que en la camioneta viajaban siete ocupantes

14 jul. 2026 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

Un vuelco en la investigación sumó nuevos antecedentes al trágico accidente automovilístico registrado la mañana de este martes en la intersección de avenida Santa Rosa con Franklin. Aunque los reportes iniciales de los equipos de rescate apuntaban al hallazgo de cinco víctimas fatales, los familiares llegaron al sitio del suceso y señalaron que en el vehículo menor viajaban siete personas, lo que abre la posibilidad de que la cifra de fallecidos aumente.

Ante esta situación, Francisco Jacir, fiscal regional Centro Norte, confirmó que la destrucción del automóvil ha impedido un conteo claro, por lo que el Servicio Médico Legal y Labocar deberán peritar minuciosamente la estructura del vehículo.

La declaración del fiscal sobre la incertidumbre acerca de las víctimas

Respecto a la discrepancia en las cifras y la complejidad para identificar los restos en la zona del impacto, el fiscal Francisco Jacir detalló la situación de manera extensa.

"No están establecidas las identidades ni el número de personas que se encuentran en este momento en el interior del vehículo. Como ustedes comprenderán, atendida la dinámica del accidente y la forma en que quedaron los restos de los vehículos, se está trabajando en poder extraerlos desde el interior y, por lo tanto, no tenemos certeza del número de víctimas ni tampoco de las identidades de las mismas. Primero se habló de cuatro, después de cinco, los familiares dicen que habría siete personas en el interior".

Víctimas extranjeras y el origen de la persecución

A partir de las entrevistas realizadas a los familiares en el lugar del accidente, el Ministerio Público determinó preliminarmente que todos los ocupantes de la camioneta eran personas jóvenes de nacionalidad venezolana, cuyas edades fluctuaban entre los 20 y los 30 años.

Asimismo, el persecutor ratificó que el grupo se dio a la fuga con exceso de velocidad tras evadir una fiscalización de Carabineros en calle Víctor Manuel, donde bebían alcohol en la vía pública. Los registros de las cámaras de seguridad del sector muestran que la camioneta avanzó de oriente a poniente por Franklin y no respetó la luz roja del semáforo, y fue impactada de lleno por el bus del sistema Red que circulaba por el lugar.

Peritajes en el sitio del suceso se extienden

Las labores para retirar los escombros y recuperar todos los cuerpos se han tornado complejas debido a que la colisión incrustó las máquinas contra una farmacia local, lo que desató un incendio que consumió el habitáculo. "Se han retirado en este momento tres cuerpos. Hay dos que a simple vista se aprecian al interior, pero no tenemos certeza todavía. Podrían haber más cuerpos todavía, dado el estado en que quedó el vehículo. No se puede descartar que haya otras personas debajo de los restos", advirtió el fiscal Jacir.

Por su parte, personal de Carabineros constató que la camioneta involucrada no mantiene encargos vigentes por robo y está a nombre de un residente de la comuna de Padre Hurtado. Debido al resguardo del sitio del suceso y las maniobras de las grúas pesadas, el tránsito por avenida Santa Rosa hacia el norte continuará suspendido con desvíos hacia la avenida Isabel Riquelme.