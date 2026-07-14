Subsidio Eléctrico: Esta es la fecha exacta en que estarán los resultados

14 jul. 2026 - 14:00 hrs.

La cuenta regresiva para conocer a los nuevos beneficiarios del Subsidio Eléctrico ya comenzó. Este beneficio estatal, diseñado por el Ministerio de Energía para aliviar el gasto mensual en los hogares del país frente a las alzas en las tarifas de la luz, entregará muy pronto las respuestas de sus postulaciones.

¿Cuándo se conocen los resultados?

Si realizaste el proceso de postulación, anota bien esta fecha en tu calendario: los resultados oficiales estarán disponibles el 12 de agosto de 2026.

Quienes resulten seleccionados recibirán el descuento de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026.

Es importante destacar que el beneficio no se entrega en dinero en efectivo, sino como un descuento directo en la boleta de la luz, distribuido en seis cuotas mensuales consecutivas a partir de septiembre de 2026.

Montos asignados según los integrantes del hogar

El descuento semestral que se aplica en las boletas varía de acuerdo con el número de personas registradas en el Registro Social de Hogares (RSH) del postulante:

Hogar de 1 integrante: descuento de $17.346.

Hogar de 2 a 3 integrantes: descuento de $22.548.

Hogar de 4 o más integrantes: descuento de $31.224.

Los requisitos para optar a la ayuda económica

Para haber postulado con éxito, los hogares debieron cumplir con los siguientes requisitos al momento del cierre de la convocatoria (junio de 2026):

Vulnerabilidad social : Estar dentro del 40% más vulnerable del país según la Calificación Socioeconómica del RSH.

: Estar dentro del 40% más vulnerable del país según la Calificación Socioeconómica del RSH. Cuentas al día : Ser cliente (propietario o arrendatario) y estar al día en el pago de las boletas de electricidad al 22 de junio de 2026.

: Ser cliente (propietario o arrendatario) y estar al día en el pago de las boletas de electricidad al 22 de junio de 2026. Casos especiales (electrodependientes): Aquellos hogares que cuentan con una persona inscrita en el Registro de Pacientes Electrodependientes pudieron postular de manera preferente, sin importar el tramo socioeconómico del RSH en el que se ubiquen.

Pero el proceso no termina con la publicación de los resultados. Existen herramientas para corregir o apelar si tu situación lo amerita:

Apelaciones (recurso de reposición) : Si cumples con todos los requisitos, pero tu postulación fue rechazada, tendrás un plazo de 5 días hábiles desde la publicación de los resultados (del 12 de agosto) para apelar con tu ClaveÚnica.

: Si cumples con todos los requisitos, pero tu postulación fue rechazada, tendrás un plazo de 5 días hábiles desde la publicación de los resultados (del 12 de agosto) para apelar con tu ClaveÚnica. Cambio de domicilio o número de cliente: Si te mudaste de casa o detectas un error en el número de cliente registrado, podrás solicitar la actualización para que el descuento se asigne a tu nuevo hogar. Para esto tendrás un plazo de 15 días hábiles tras la entrega de resultados.

Todo sobre Subsidio Eléctrico