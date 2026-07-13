Alertan por venta de miel afrodisíaca: Podría provocar graves riesgos para la salud e incluso muerte súbita

13 jul. 2026 - 17:28 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) emitió una alerta por una serie de productos comercializados como suplemento alimenticio a base de miel, pero que contienen fármacos que pueden generar un riesgo grave para la salud.

Se trata de "Royal Honey", la línea de productos que se identifican como "Miel Afrodisíaca" o "Miel Potenciadora Sexual", y que no cuentan con el registro sanitario del ISP que respalde su calidad, seguridad y eficacia.

Por lo anterior, desde el organismo declararon que "su importación, tenencia, transferencia, distribución, publicidad y comercialización no se encuentra autorizada en Chile".

Instituto de Salud Pública

"Al tratarse de productos sin autorización sanitaria de productos farmacéuticos, se desconoce su composición real, origen, trazabilidad y condiciones de almacenamiento, por lo que su uso puede representar un riesgo para la salud", aseguraron.

¿Qué se encontró dentro de los productos decomisados?

Desde la institución señalaron que los productos fueron encontrados en un local de categoría sex shop, en donde está prohibido vender medicamentos, ya que estos solo deben ser dispensados en farmacias y bajo prescripción médica.

Durante una fiscalización en dicha tienda, se decomisaron "suplementos alimenticios a los cuales se les atribuyen propiedades terapéuticas o de tratamiento de enfermedades o síntomas, promocionados para mejorar el rendimiento sexual o para el tratamiento de la disfunción eréctil".

El Subdepartamento Laboratorio Nacional de Control del instituto analizó los productos y se identificó la presencia de principios activos y sustancias no declaradas en la rotulación, tales como tadalafilo, sildenafil, paracetamol, cafeína y metilparabeno.

"Tanto el Sildenafilo como el Tadalafilo, son productos farmacéuticos cuya propiedad terapéutica es relajar los vasos sanguíneos para tratar la disfunción eréctil y también la hipertensión arterial pulmonar", señaló Sergio Muñoz, jefe del subdepartamento de Autorizaciones e Inspecciones del ISP.

"Por lo tanto, consumir este tipo de productos sin registro sanitario presenta un riesgo para la salud pública, sobre todo si una persona padece de una enfermedad crónica", agregó la autoridad.

Instituto de Salud Pública

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Alertan por riesgo grave para la salud

El organismo público indicó que la presencia de estos principios activos no declarados constituye un riesgo grave para la salud de las personas que los consuman, especialmente cuando se utilizan sin indicación ni supervisión de un profesional de la salud o en conjunto con otros medicamentos.

Desde la autoridad sanitaria advirtieron que su uso puede producir interacciones farmacológicas potencialmente letales, sobre todo en personas hipertensas, con problemas cardiacos, insuficiencia pulmonar, entre otros.

En concreto, quienes sufren de enfermedades crónicas pueden presentar problemas cardiovasculares, ya que su consumo se ha asociado a infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, palpitaciones, taquicardias, accidente cerebrovascular e incluso muerte súbita cardiaca.

Recomendaciones

Por todo lo anterior, el ISP recomienda a la comunidad tomar las siguientes medidas, con el fin de minimizar los riesgos asociados al uso de estos productos:

Denunciar la venta o promoción de los productos informados en la presente alerta mediante el formulario de denuncia disponible en este enlace.

No adquirir productos promocionados con propiedades terapéuticas que no cuenten con registro sanitario vigente del ISP, especialmente cuando se ofrezcan por redes sociales, sitios web, ferias, comercio informal u otros canales no autorizados.

vigente del ISP, especialmente cuando se ofrezcan por redes sociales, sitios web, ferias, comercio informal u otros canales no autorizados. Tener en cuenta que muchos de estos productos ilegales se comercializan en sitios no autorizados y en redes sociales.

Si está utilizando o ha consumido alguno de estos productos, suspenda de inmediato su uso y denuncie el lugar donde adquirió el producto a través de este formulario que se encuentra disponible en la página web del ISP. Preséntelo en la oficina de gestión de trámites de la institución en Av. Marathon N° 1000, Ñuñoa, Santiago, en horario de 8.30 a 14.00 horas.

y a través de este formulario que se encuentra disponible en la página web del ISP. Preséntelo en la oficina de gestión de trámites de la institución en Av. Marathon N° 1000, Ñuñoa, Santiago, en horario de 8.30 a 14.00 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del Instituto de Salud Pública de Chile.

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