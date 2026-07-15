"Esta situación va a ser dura": Kast supervisa obras en Maipú y llama al autocuidado ante el sistema frontal

15 jul. 2026 - 18:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast llegó este miércoles hasta la comuna de Maipú para supervisar las obras de entubamiento del canal Santa Marta, en medio de los preparativos para enfrentar el sistema frontal que afectará a la zona central del país durante los próximos días.

La actividad contó también con la presencia del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina; y el biministro de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas, Louis de Grange, quienes destacaron los trabajos preventivos realizados antes del evento meteorológico.

Kast llama al autocuidado ante el sistema frontal

Durante la visita, el mandatario destacó la coordinación entre autoridades y aseguró que emergencias como esta requieren dejar de lado las diferencias políticas para enfrentar los problemas de la ciudadanía.

Además, Kast valoró el avance de las obras del canal Santa Marta, aunque advirtió que estas no resolverán todos los puntos críticos que existen en la comuna.

"Esta situación que nos convoca va a ser dura, lo han señalado las distintas autoridades, lo señalo yo, y es lo que hemos podido monitorear", afirmó.

En esa línea, hizo un llamado a las personas a seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar exponerse a situaciones de riesgo durante las lluvias. "Cuando veamos que un camino se comienza a inundar, no lo utilicemos. Hagamos lo que nos dicen las autoridades", sostuvo.

Canal Santa Marta permitirá reducir riesgo de desbordes

El alcalde Tomás Vodanovic destacó que la obra representa un avance importante para Maipú, comuna que durante años enfrentó episodios de desbordes del canal Santa Marta.

"Este fin de semana, aún no con la totalidad de la obra concluida, pero sí con la obra hidráulica ya en capacidad de ponerse a disposición, esperamos que ese riesgo permanente con el cual vivíamos del desborde del Canal Santa Marta ya no sea una preocupación", explicó.

Por su parte, Germán Codina, reiteró que el sistema frontal estará acompañado de fuertes vientos y llamó a la prevención. "Esto significa que en algunas localidades pueden producirse cortes de luz y que sobre todo hay que llamar al autocuidado", afirmó.

Kast aborda ataque contra carabineros en Los Ríos

Durante su intervención, el Presidente también se refirió al operativo registrado en la región de Los Ríos, donde un cabo de Carabineros quedó en riesgo vital tras ser atacado mientras participaba en un procedimiento policial.

Kast calificó el hecho como "inaceptable" y aseguró que este tipo de acciones deben ser enfrentadas por el Estado. "Esto tiene que enfrentarse con toda la fuerza del Estado", afirmó el mandatario, quien además hizo un llamado a perseguir a quienes participan en organizaciones criminales.

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