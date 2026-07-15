El recurso de Google para saber si una zona del país está en riesgo de inundación: Así es como funciona

15 jul. 2026 - 17:29 hrs.

¿Qué pasó?

Ante el inminente sistema frontal que está afectando a la zona centro y sur de Chile, la preocupación por el desborde de ríos y las inundaciones en calles urbanas se ha vuelto una prioridad.

En este escenario, la tecnología gratuita de Google Flood Hub se posiciona como una herramienta esencial de prevención. Te explicamos detalladamente cómo funciona esta plataforma interactiva y de qué manera la Inteligencia Artificial (IA) te ayuda a saber si tu comuna o sector está en riesgo.

¿Qué es Google Flood Hub?

Google Flood Hub es una plataforma abierta que utiliza Inteligencia Artificial, modelos de física avanzada y datos satelitales globales para calcular con precisión cuándo y dónde se desbordará el agua. El sistema combina dos tecnologías clave para generar sus mapas de riesgo.

Modelo hidrológico : Analiza variables como el pronóstico de lluvias (crítico para los más de 80 mm de agua proyectados esta semana), el estado previo de absorción del suelo y la cuenca del río para calcular el volumen total de agua que fluirá.

: Analiza variables como el pronóstico de lluvias (crítico para los más de 80 mm de agua proyectados esta semana), el estado previo de absorción del suelo y la cuenca del río para calcular el volumen total de agua que fluirá. Modelo de inundación : Proyecta la profundidad exacta que alcanzará el agua en el terreno y delimita físicamente qué zonas quedarán bajo el agua.

: Proyecta la profundidad exacta que alcanzará el agua en el terreno y delimita físicamente qué zonas quedarán bajo el agua. El gran salto: Ahora también predice inundaciones urbanas

Hasta hace poco, la herramienta solo monitoreaba ríos. Sin embargo, Google acaba de desplegar en Chile su nueva función Groundsource, un modelo entrenado con más de 2,6 millones de eventos de inundación históricos.

Este modelo permite anticipar inundaciones repentinas en plena ciudad con hasta 24 horas de antelación, algo crucial para el colapso de colectores y alcantarillados durante este temporal.

Guía de colores: ¿Cómo interpretar el mapa en Chile?

Al ingresar al enlace de Google Flood Hub, verás un mapa interactivo. Los riesgos se dividen en dos categorías visuales:

Inundaciones de ríos y esteros (alertas fluviales)

Representadas por pequeños círculos o pines de colores sobre los caudales. Ofrecen pronósticos de hasta 7 días de anticipación:

(Verde) Normal : Condiciones seguras en el río.

: Condiciones seguras en el río. (Amarilla) Advertencia : El caudal subirá considerablemente.

: El caudal subirá considerablemente. (Roja) Peligro : Desborde inminente.

: Desborde inminente. (Burdeo) Riesgo Extremo: Situación de peligro absoluto (con niveles históricos).

Inundaciones en Calles y Ciudades (alertas urbanas)

Visualizadas directamente sobre el mapa urbano como figuras geométricas (rectángulos o cuadrados) con un aviso de hasta 24 horas:

(Cuadrado naranjo) Probable : Áreas urbanas con alta posibilidad de acumular agua peligrosa.

: Áreas urbanas con alta posibilidad de acumular agua peligrosa. (Cuadrado rojo) Muy Probable: Sector urbano crítico donde se espera inundación inminente.

Bajo el actual temporal, Flood Hub ya proyecta alertas importantes en el país. Por ejemplo, el Río Choapa (Región de Coquimbo) estima alcanzar su nivel más alto desde 1997 después del jueves 16 de julio.

Asimismo, ríos como el Mapocho y Maipo (Región Metropolitana) se mantienen bajo monitoreo constante con estimaciones de caudales que podrían emular sus peaks más altos desde 2023.

Todo sobre Sistema frontal