"Interrupciones vamos a tener": Director de Empresas Eléctricas advierte posibles cortes de luz por sistema frontal

15 jul. 2026 - 18:10 hrs.

¿Qué pasó?

El director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, advirtió que el sistema frontal que afectará a la zona centro-sur del país podría provocar interrupciones en el suministro eléctrico debido a la intensidad de los vientos pronosticados.

El representante del gremio explicó que las condiciones meteorológicas previstas podrían generar la caída de ramas y voladuras de techos sobre la red eléctrica, lo que aumentaría el riesgo de cortes de luz.

"Interrupciones vamos a tener"

En conversación con Radio Pauta, Meriches sostuvo que "estamos frente a un evento meteorológico mayor y eso tiene consecuencias incluso más allá del suministro eléctrico. El llamado que ha hecho la autoridad es muy importante".

En esa línea, agregó que "evidentemente frente a la posibilidad de vientos extremos que podemos tener, eso tiene efectos sobre la caída de ramas y voladuras de techo que pueden caer sobre las líneas eléctricas y generar interrupciones de suministro".

Asimismo, recordó que cerca del 90% de las líneas eléctricas en Chile son aéreas, por lo que se encuentran expuestas a este tipo de emergencias.

Más de 8.500 personas estarán desplegadas

Pese al escenario previsto, Meriches aseguró que las empresas distribuidoras activaron sus planes de contingencia para enfrentar el sistema frontal.

"Todas las empresas tienen activados sus protocolos de manera anticipada y eso implica el despliegue de todo el personal de brigadas, que son más de 1.800, lo que equivale a más de 8.500 personas en terreno", afirmó.

Finalmente, aseguró que las compañías buscan reducir al mínimo el tiempo de reposición del servicio. "Estamos probablemente mejor preparados que antes para enfrentar estas contingencias y poder reponer el suministro lo más pronto posible. Interrupciones vamos a tener, lo importante es que duren lo menos posible", concluyó.

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