Fiscalía sueca archiva causa de violación contra Mbappé por pruebas insuficientes

La fiscalía sueca resolvió este jueves archivar la causa por violación contra el futbolista francés Kylian Mbappé. Las autoridades argumentaron esta decisión en base a "pruebas insuficientes" que vinculen al deportista al caso.

La investigación fue informada el pasado 15 de octubre tras el paso de Mbappé y un grupo de amigos por la ciudad de Estocolmo, donde habrían ocurrido los hechos.

"Me sorprendió (...) Son cosas que llegan de improviso y no ves venir. Yo no he recibido nada, ninguna convocatoria. He leído lo mismo que todo el mundo. El gobierno sueco no ha dicho nada. No me concierne", expresó el jugador del Real Madrid la semana pasada en su primera y hasta ahora única declaración respecto al caso.

Si bien la fiscalía sueca no citó nombres al momento de anunciar la indagatoria, la prensa sueca vinculó de manera inmediata al futbolista, aseverando que era su nombre el que estaba en el centro de las investigaciones.

A modo de respuesta, medios franceses publicaron entonces que el delantero habría "mantenido relaciones sexuales con una mujer de manera consentida".

Interrogado por una eventual convocatoria de la justicia sueca, la estrella y capitán de los 'Bleus', que aseguró "no tener idea" de la identidad de la denunciante, indicó el pasado 8 de diciembre: "Si la justicia me convoca, iré. Así de simple".

