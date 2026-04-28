Cecilia Pérez hace historia al convertirse en la nueva presidenta de Azul Azul

28 abr. 2026 - 15:51 hrs.

Una jornada histórica fue la de este martes en Universidad de Chile. Es que tras definirse el nuevo directorio de Azul Azul, concesionaria que administra al conjunto estudiantil, la mesa eligió a Cecilia Pérez como nueva presidenta de la sociedad anónima.

Después de que Michael Clark sorprendiera la semana pasada al anunciar su renuncia a la presidencia, se esperaba que la exministra del Deporte se convirtiera en la sucesora, en su calidad de vicepresidenta, y hoy se confirmó.

Las histórica elección de Pérez

Esta elección marca un hito, debido a que Pérez se convierte en la primera mandamás de un elenco de Primera División del fútbol chileno. Antes solamente hubo presidentas en clubes del ascenso del balompié criollo.

En tanto, José Ramón Correa, quien también sonó para convertirse en reemplazante de Clark, fue escogido como vicepresidente.

Así quedaron los bloques del directorio de Azul Azul

Consignar que el directorio quedó con el siguiente bloque Oficialista: Cecilia Pérez, Cristián Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Pablo Silva, Francisco Aylwin, Roberto Nahum.

En tanto, el bloque Correa quedó con José Ramón Correa, José Miguel Insulza.

Por su lado, la representación de la Casa de Estudios quedó con Andrés Weintraub y Héctor Humeres.

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