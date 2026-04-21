Se viene el Día de la Madre: Estas son las nuevas tendencias en perfumes

21 abr. 2026 - 12:03 hrs.

El Día de la Madre se consolida como la fecha más relevante del año para la categoría de perfumería en Chile, concentrando un fuerte aumento en el interés y las compras durante las semanas previas a la celebración. Sin embargo, el mercado está viviendo una transformación importante en los hábitos de consumo, impulsada por búsquedas digitales, nuevas preferencias y un consumidor cada vez más informado al momento de elegir una fragancia.

El gasto promedio se mantiene cerca de los 67 mil pesos, y lo que está moviendo la categoría no es un mayor gasto individual, sino el crecimiento sostenido en el número de personas que eligen un perfume como regalo.

Una de las novedades más relevantes del mercado local es el auge de las fragancias de origen árabe, que han ganado protagonismo en Chile y se posicionan como una alternativa cada vez más considerada por los consumidores. Este fenómeno refleja una apertura hacia nuevas propuestas, donde los compradores priorizan atributos como duración, intensidad y relación precio-calidad por sobre la elección tradicional basada únicamente en la marca.

"Lo que estamos viendo es un consumidor mucho más curioso y abierto a probar nuevas alternativas. Ya no se elige solo por marca, sino por cómo se comporta el perfume, cuánto dura o qué tipo de experiencia entrega", señaló Renata Adofacci, Gerente Comercial Regional de Silk Perfumes, quien también destacó que el crecimiento de la categoría viene dado por el volumen de personas que se suman a regalar fragancias en esta fecha.

¿Cuáles son las tendencias?

A la hora de elegir qué regalar, hoy predominan las fragancias versátiles, equilibradas y fáciles de usar en el día a día. Entre las principales tendencias destacan:

Florales modernas combinadas con notas frutales o amaderadas, con opciones como Mayar de Lattafa y Femme de Hugo Boss.

Aromas frescos y cítricos, considerados una elección más segura y transversal, donde aparecen alternativas como Tag Her de Armaf y Be Delicious de DKNY.

Bases amaderadas suaves, que aportan fijación sin ser invasivas, con fragancias como Club de Nuit EDP Mujer de Armaf y Acqua di Gioia de Giorgio Armani.

También destacan las bases amaderadas suaves, que aportan fijación sin ser invasivas. En esta línea se encuentran fragancias como Club de Nuit EDP Mujer de Armaf y Acqua di Gioia de Giorgio Armani, que combinan elegancia y versatilidad para adaptarse a distintos momentos del día.

"Hoy vemos composiciones más equilibradas, pensadas para adaptarse a distintos momentos del día, lo que las hace más versátiles al momento de regalar", explicó Adofacci, destacando que esta versatilidad es uno de los factores clave al momento de tomar la decisión de compra.

El comportamiento de los compradores en Chile muestra además un patrón claro: los consumidores comienzan a buscar opciones hasta dos semanas antes de la fecha, pero la decisión de compra se concentra principalmente en los días previos al Día de la Madre. Esto convierte la anticipación en un factor clave para asegurarse de encontrar la fragancia ideal sin apuros de último minuto.

Más allá del producto en sí, lo que está definiendo la elección de un perfume como regalo es la intención detrás de la decisión. "Hoy el regalo no es solo el producto, sino la intención detrás. Cuando se logra conectar con el gusto de quien lo recibe, el impacto es mucho mayor", concluye la ejecutiva, resumiendo una tendencia que está redefiniendo la forma en que los chilenos eligen y regalan fragancias.

Los productos están disponibles en www.silkperfumes.cl y en tiendas físicas a lo largo de Chile, donde los consumidores pueden acceder a toda la gama de fragancias disponibles para esta fecha. La compra puede realizarse tanto de forma presencial como a través del sitio web, con despacho a distintas regiones del país.

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