Día de la madre: Esta es la fecha de celebración

11 abr. 2026 - 15:00 hrs.

Como todos los años, este 2026 se celebrará el Día de la Madre, instancia que muchos aprovechan para festejar a las mujeres que les dieron la vida o a quienes han adoptado este rol tan fundamental.

Esta fecha también se convierte en el momento perfecto para compartir en familia, por lo que muchos buscan regalos para agradecer a sus madres por su incansable labor. Al mismo tiempo, las tiendas, supermercados y comercios en general se preparan para esta celebración con algunas ofertas y descuentos.

¿Cuándo es el Día de la Madre 2026?

Comúnmente en Chile, el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo; por lo tanto, este 2026 se realiza el domingo 10.

¿Cuál es el origen del Día de la Madre?

Como es sabido, esta es una celebración mundial, que se remonta al Antiguo Egipto, Grecia y Roma, donde existía un determinado tiempo para conmemorar el simbolismo de la maternidad, indica National Geographic.

Los egipcios solían honrar a la diosa Isis, considerada la Madre de los Faraones, y los griegos a Rea, que estaba relacionada con la fertilidad y maternidad.

Por su parte, los romanos también tenían una celebración, aunque esta se extendía por alrededor de tres días, en la cual honraban a Cibeles, la diosa madre.

En cuanto a la globalización del Día de la Madre, Ann Marie Jarvis, activista estadounidense conocida como la fundadora de esta celebración, se encargó de liderar esta causa y establecer una jornada en el calendario con el fin de celebrar a las madres del país.

Fue así como en 1908 creó los primeros avances para que esta celebración se realizara en mayo, algo que fue oficializado por el Congreso de Estados Unidos en 1914.

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