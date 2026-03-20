Sernac emite alerta de seguridad para tres vehículos de alta gama: Podrían sufrir un "cortocircuito" y "humo"

20 mar. 2026 - 10:11 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para tres modelos de vehículo de la marca BMW, debido a un defecto en el mazo de cables del microfiltro de aire, lo que implica un riesgo para la "seguridad de los consumidores".

¿Cuáles son los vehículos afectados?

Según detalló el organismo, los vehículos afectados corresponden a los siguientes modelos:

BMW Serie 5

BMW Serie 7

BMW M5

En los tres casos, corresponde a vehículos que fueron comercializados en Chile entre los meses de enero del año 2023 y agosto del año 2025.

Para comprobar si tu vehículo podría estar afectado, ingresa al portal del Sernac (pincha aquí) y ve a la sección que dice "descripción del producto", donde deberás dar clic para ver el listado completo de autos según su VIN o número de chasis.

Riesgo de cortocircuito y humo

El Sernac aclaró que tan solo existen 47 vehículos en todo el país que podrían sufrir un riesgo eléctrico a causa de un tornillo del filtro de aire de la cabina que podría dañar el cableado del auto.

Esto podría ocurrir cuando se cambia el microfiltro del aire acondicionado y sería riesgoso para el vehículo, ya que "los cables dañados pueden provocar tanto un mal funcionamiento del aire acondicionado como un cortocircuito".

A su vez, un cortocircuito puede ocasionar un sobrecalentamiento de un sensor durante el funcionamiento del vehículo, por lo que "no se puede descartar la formación de humo en el cuadro de instrumentos, aumentando el riesgo de accidentes". A pesar de ello, no se han reportado accidentes por esta condición.

¿Qué hacer si mi auto está afectado?

Si tu vehículo está entre los afectados, puedes llamar al número 600 600 1323 o escribir al mail agendamientoBMW@inchcape.cl para coordinar una visita a un taller mecánico de la empresa. La reparación es gratuita y tiene una duración de aproximadamente un día.

BMW M5

BMW Serie 7

BMW Serie 5

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